По данным Росстата, инфляция в июне ускорилась до 6,5% г./г. Основной вклад, как и в прошлые месяцы, внесла базовая компонента (в мае-июне она давала более половины прироста годовых темпов инфляции). Цены на продовольственные и непродовольственные товары растут быстрее общего индекса (7,9% г./г. и 7,0% г./г., соответственно), тогда как в услугах – на уровне 4,0% г./г. При этом годовые темпы растут во всех этих группах.

Тем не менее, по нашим оценкам, инфляция, если и не находится на пике, то уже очень близка к нему. И, хотя опережающие индикаторы третий месяц подряд продолжают закрепляться в тревожной зоне (см. левый график), в риторике ЦБ в последнее время присутствует определенный оптимизм. Так, К. Тремасов на днях отметил, что высокая инфляция — это ненадолго, и ЦБ к концу года ждет ее на уровнях, меньших чем сейчас. Действительно, с начала года ЦБ активно борется с ускоренным ростом цен, уже повысив ставку в сумме на 125 б.п.

Наш индикатор «адаптивных ожиданий», то есть уровня инфляции, который, при прочих равных, должен сложиться через год при ее инерционном движении, продолжает расти – сейчас ожидаемая инфляция в июне 2022 г. находится на уровне 5%. Впрочем, скорее всего, дезинфляция будет происходить быстрее – в расчете адаптивных ожиданий не учитываются ни эффект сокращения бюджетного стимула, ни возможная коррекция мировых товарных цен, ни эффект от ужесточения политики ЦБ (в т.ч. и макропруденциального), ни хороший урожай. При этом все вышеперечисленные факторы должны способствовать ускоренной дезинфляции, в частности, даже ЦБ отмечает возможность дезинфляционных процессов, связанных с хорошим урожаем, в августе-сентябре.

Несмотря на видимое отсутствие улучшений в динамике оперативных индикаторов и инфляции, мы все же полагаем, что ЦБ воздержится от жестких шагов при принятии решения по ключевой ставке (более +50 б.п.) на ближайшем заседании 23 июля, опираясь в большей степени на дезинфляционный характер факторов, которые начнут играть важную роль в ближайшие месяцы.