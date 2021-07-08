На старте сессии рубль ненадолго укрепился благодаря восходящему импульсу нефти, но вскоре перешел к активному снижению. В результате российская валюта в очередной раз обновила двухмесячный минимум к доллару.

Глобальные площадки с начала дня находятся под давлением, резко ускорив снижение после старта основной российской сессии. Нефть вслед за консолидацией также просела, обновив трехнедельный минимум.

Давление на мировые рынки оказывает всплеск заболеваемости коронавирусом в азиатском регионе, особенно в Южной Корее и Японии, которая намерена объявить чрезвычайное положение до 22 августа.

Кроме того, более опасный дельта-штамм признан доминирующим в США и Германии, что усиливает опасения низкой эффективности существующих вакцин против новых мутаций COVID-19. Это может привести к более масштабной волне пандемии, способной подорвать восстановление экономики. При этом высокая инфляция ограничивает возможности центробанков и властей поддерживать экономику в условиях возможного возвращения ограничений.

Развивающиеся валюты в большинстве своем активно снижаются, чему поначалу способствовало умеренное повышение доллара. Однако утром он стал быстро сдавать позиции, но развивающиеся валюты лишь ускорили нисходящую динамику. Давление на сектор оказывает бегство инвесторов из рисковых активов, а также опасение замедления экономического роста из-за возможного всплеска пандемии, что в первую очередь ударит по развивающимся экономикам.

Российский долговой рынок ускорил нисходящее движение. Индекса гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, обновив месячный минимум и достигнув пятнадцатимесячного.

В начале основной сессии рубль перешел к коррекции, реагируя на улучшение внешнего фона. Тем не менее пока российская валюта остается крайне слабой, остро реагируя на негативные сигналы.

Нефть пытается развить восстановление

После негативного начала торгов нефть восстановилась, но утром возобновила снижение, переписав трехнедельный минимум. Однако в начале европейской сессии котировки перешли к подъему. Сейчас Brent торгуется с нулевым изменением около отметки $73,4.

Некоторое время поддержку нефтяным ценам оказывали ночные данные Американского института нефти, вновь показавшие снижение запасов нефти, почти в 2 раза превысившее прогноз. Однако угроза новой волны пандемии, создающая риски для восстановления спроса, а также неопределенность с перспективами сделки ОПЕК+, развал которой может привести к увеличению предложения — все это оказывает негативное влияние на нефтяные цены.

Сегодня участники нефтяного рынка будут оценивать финальную отраслевую статистику от Минэнерго США, публикуемую в 18:00 МСК. Прогнозируется снижение запасов нефти на 4 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2 млн барр.

Доллар сдает позиции

В начале дня американская валюта повышалась, но утром перешла к снижению, ускорив его после открытия европейских торгов. Сейчас индекс доллара (DXY) находится около значения 92,4 п., теряя 0,3%.

Европейская валюта с начала дня демонстрирует восходящую динамику, усилив ее после старта основной российской сессии. В данный момент пара EUR/USD торгуется около уровня 1,185, прибавляя 0,45%.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущем обзоре, после пробоя отметки 74,81 пара USD/RUB устремилась к следующему сопротивлению, находящемуся на новом двухмесячном максимуме 75,36 руб. Немного не дойдя до него, произошел коррекционный откат, однако пока шансы по крайней мере еще на одну атаку данного технического препятствия остаются высокими.