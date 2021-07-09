Преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи продемонстрировал максимальное снижение начиная с мая. Лидерами роста стали акции Алросы (+2,37%). На фоне закрытия реестра на дивиденд хуже рынка торговались бумаги Детского мира (-5,47%). Пара USD/RUB впервые с 4 мая преодолела отметку 75.

Курс рубля к доллару поднялся выше уровня начала года. Однако большинство участников рынка по-прежнему ожидают укрепления национальной валюты в этом году. Сальдо торгового баланса растет медленно на фоне инфляции импорта, но тем не менее держится выше $10 млрд в месяц. Сальдо движения капитала во втором квартале может оказаться положительным. В настоящее время на рубль оказывают давление сезонный фактор, а также снижение интереса инвесторов к ОФЗ. Данные по инфляции за июнь (6,5%) свидетельствуют об ускорении темпов роста цен вопреки ожиданиям. Мы не исключаем, что это обусловит повышение ключевой ставки на 0,25 или даже на 0,5 п.п. в июле. Чтобы интерес к ОФЗ вернулся, их доходность должна ориентировочно на 1,5 п.п. превышать уровень инфляции и ставки репо для 10-летних бумаг. Как следствие, мы ожидаем дальнейшего снижения их котировок в июле. В то же время отрицательную динамику на рынке ОФЗ сдерживает коррекция на фондовом рынке. Индекс РТС опустился к уровню 50-дневной средней, часть игроков может начать фиксировать позиции в голубых фишках. В США за прошедшие дни наблюдался значительный отток средств из фондов. В случае продолжения коррекции увеличится спрос на валютные активы. Кроме того, волатильность на валютном и фондовом рынках является дополнительным аргументом в пользу ужесточения монетарной политики. Мы полагаем, что пара USD/RUB в июле сможет удержаться в диапазоне 72–75, но возможен кратковременный выход из него.

Возможно продолжение коррекции по широкому спектру бумаг. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50–74,50. Ориентир для индекса Московской биржи: коридор 3800–3850 пунктов.