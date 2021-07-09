Европейский фондовый рынок в четверг снизился, дневное снижение стало самым сильным за два месяца. Снизились все сектора. Фоном для снижения были оасения в отношении устойчивости экономического восстановления, что увеличило интерес инвесторов к облигациям. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 и немецкий DAX снизились на 1,8%, французский CAC 40 просел на 2,1%, британский FTSE 100 — на 1,7%.

ЕЦБ в четверг опубликовал официальные результаты пересмотра стратегии в отношении денежно-кредитной политики, изменив цель по инфляции. В сообщении регулятора говорится, что ЕЦБ считает наилучшим способом поддержания ценовой стабильности стремиться к целевому показателю инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Новая стратегия банка подразумевает, что денежно-кредитная политика не будет регулировать краткосрочные колебания инфляции.

Американский фондовый рынок также продемонстрировал отрицательную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,72%, Dow потерял 0,75%, а S&P500 просел на 0,86%. Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

Июньские данные по американскому рынку труда были неоднозначными: количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 850 тыс., а безработица увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. согласно данным Минтруда США, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 2 тыс. — до 373 тыс. человек.

Цены на акции крупнейших железных дорог резко упали в четверг после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена нацелена на консолидацию среди железных дорог и морских судоходных компаний. Вследствие сообщения акции Kansas City Southern снизились на 7,8%, Norfolk Southern упали на 7,2%, CSX просели на 6,2%, а Union Pacific — на 4,4%.

В ходе вечерней сессии акции Levi Strauss выросли на 3,2% после того, как ритейлер превзошел ожидания Уолл-стрит по результатам второго финансового квартала. Компания сообщил о скорректированной прибыли в размере $23 на акцию при выручке в $1,28 млрд. Аналитики ожидали прибыли в размере $0,9 на акцию при выручке в $1,21 млрд.

С точки зрения запланированных событий пятница ожидается будет спокойным днем на события. Выйдут данные по динамике ВВП Великобритании, страны еврозоны опубликуют данные по объему промышленного производства за май. В США ожидается публикация данных по объему оптовых запасов за август.В целом американские фондовые индексы пока опасаются переходить к росту. Драйверы, которые помогли дорасти до новых максимумов отошли на второй план. Вероятно, новой волне роста могут поспособствовать появление определённости в вопросе сохранения стимулов для экономики США или старт отчетности за второй квартал на следующей неделе.