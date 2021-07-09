На мировые рынки акций вчера пришла коррекция. В опубликованных накануне «минутках» ФРС инвесторы опять увидели риски более быстрого сворачивания программы количественного стимулирования экономики США. Некстати объявила чрезвычайное положение Япония из-за коронавируса. В общем-то поводы для распродаж довольно зыбкие, но перегретому рынку хватило и их.

Российский рынок акций потерял за четверг 0,9%. Однако «голубые фишки» торговались неоднородно, что говорит о том, что признаков массового бегства инвесторов из рублевых акций нет. Просадка вряд ли будет глубокой и продолжительной.

Сегодня внешний фон нейтральный, значит, и откроемся мы недалеко от вчерашнего закрытия.

Среднесрочным инвесторам стоит продолжать сохранять позиции, время для их сокращения еще не пришло. Можно попробовать подкупить акции золотодобытчиков и «Газпром». Эти бумаги интересны и спекулятивно.

Вчера на падающей нефти лучше рынка выглядела «Роснефть», сумевшая даже подрасти на 0,1%. Брать бумагу даже с цель на несколько дней очень рискованно, в любой момент она может сильно упасть.

Сильно выше отметки 75 уходила пара доллар-рубль, но день завершила на сопротивлении 74,6. Не исключено, что сегодня пара попытается откатится в сторону 74, в том числе из-за ожиданий, что Банк России может поднять ключевую ставку сразу на процентный пункт.

Минэкономразвития вчера повысило прогноз роста ВВП в 2021 г с 2,9 до 3,8%. В это можно поверить: высокие цены на нефть, газ и металлы временно поднимут экономику страны. А вот то, что властям удастся удержать инфляцию в рамках 5%, верится с трудом. Спроса на рублевые активы мы не видим, с большой вероятностью осенью прокатится волна девальвации рубля, которая даст свой вклад в рост цен.

Получается некий замкнутый круг: покупать ОФЗ страшно из-за инфляционных и девальвационных рисков, а отсутствие притока западного капитала хотя бы в госбумаги провоцирует ослабление рубля.

На основании этого по-прежнему не рекомендуем покупать рубль против доллара или евро даже спекулятивно. Лонги по паре доллар-рубль выглядят перспективнее и безопаснее.