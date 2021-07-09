Индекс S&P 500 в начале дня упал на —1.6%, максимум с мая, на фоне опасений, что быстро распространяющийся высоко заразный дельта-вариант коронавируса может замедлит восстановление мировой экономики. По итогу дня главный фондовый индекс США снизился на —0.9%. Все 11 основных отраслевых групп снизились, при этом наибольшие потери понесли сектора Financials (-2%), Industrials и Materials (по —1.4%). Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 потерял —0.6%, а индекс Russel 2000 —0.9%. На протяжении всей сессии преобладали опасения, что более заразный штамм Covid-19 может замедлить восстановление. Япония объявила чрезвычайное положение, поскольку новая волна коронавирусной инфекции поразила Токио, а местным зрителям запретили участвовать в мероприятиях, начинающихся в конце июля Олимпийские игры, проводимых в столице Японии с 23 июля. Кроме того, несколько европейских стран восстановили ограничения по карантину, поскольку они изо всех сил пытаются сдержать быстро распространяющийся дельта-вариант коронавируса. Доходность 10-летних US Treasuries ненадолго упала ниже 1.26%, впервые с февраля. Резкие движения в облигациях произошли после опубликованных в среду протоколов июньского заседания ФРС, в которых многие официальные лица заявили, что риски инфляции растут. Перспективы скорого повышения процентных ставок на фоне замедления экономического роста в последние торговые сессии нанесли удар по акциям «стоимости» и цикличным секторам. Однако, даже крупные технологические акции упали в результате широкой рыночной коррекции в четверг. «В то время как более низкая доходность 10-летних US Treasuries обычно является сигналом для роста акций технологических компаний, в четверг волны страха затопили все лодки», — сказал Джордж Болл, член совета директоров Sanders Morris Harris. «Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций в четверг и более широкий откат фондового рынка вряд ли являются предупреждающими признаками чего-то мрачного впереди. Это просто рыночный момент, а не тренд».

Китай передаст надзор за компаниями, листированными за рубежом, своей Администрации по киберпространству, которая подчиняется руководящей группе во главе с Си Цзиньпином, чтобы исправить отсутствие координации между экономическими и финансовыми регуляторами. Существующий нормативный пробел позволил Didi осуществить листинг в Нью-Йорке, минуя Гонконг. Между тем, резкая реакция Пекина на Didi может указывать на то, что исключение из листингов американских бирж акций китайских фирм, торгуемых в США, «неизбежно», поскольку вряд ли американские официальные лица получат достаточный доступ к аудиторской отчетности в соответствии с требованиями США, сказал инвестбанк Cowen.

Акции Boeing выросли на +2.2% после того, как официальные лица Китая по надзору за авиацией сообщили, что готовы к проведению летных испытаний 737 Max, что может стать еще одним шагом на пути к отмене запрета на эксплуатацию самолета в стране спустя более чем два года. Детали проверочного полета все еще прорабатываются. Производитель самолетов готовится отправить делегацию из примерно 35 пилотов и инженеров на встречу с регулирующими органами в конце июля.