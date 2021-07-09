В четверг рубль остался на уровне 74,7 за доллар и ослаб к евро до 88,6 (-0,5%). В первой половине дня котировки снижались до 75,2 за доллар, однако ближе к вечеру рубль восстановил позиции. Давление на рубль продолжает оказывать снижение склонности к риску на глобальном рынке из-за новой волны Covid-19. Инвесторы опасаются, что рост заболеваемости и ограничительные меры окажут негативное влияние на экономику ЕМ. Индекс валют 24 развивающихся стран вчера снизился на 0,3%. Цены на нефть вчера умеренно подросли (+0,9%), что оказало поддержку рублю.

На фоне преобладания негативных настроений на глобальных рынках сегодня рубль останется под давлением продавцов. Сегодня ждем, что рубль будет проторговывать верхнюю границу диапазона 73,5 – 75,5 за доллар.