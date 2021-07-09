Цены на нефть в четверг показали волатильную торговую сессию и по итогам торгов смогли сформировать отскок после достижения трехнедельных минимумов. Поддержку ценам оказала позитивная статистика от Минэнерго США.

По данным EIA, запасы нефти и бензина в США сократились на 6,9 млн и 6,1 млн баррелей, соответственно. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 21,5 млн баррелей (+0,6 млн). Такая динамика указывает на сильный спрос и поддерживает уверенность в дальнейшем восстановлении.

Падение запасов нефти происходило несмотря на рост добычи на 0,2 млн б/с и увеличение чистого импорта на 0,56 млн б/с. А вот рост поставок бензина может быть связан с разовым фактором в виде длинных выходных перед празднованием Дня независимости.

Очередной постпандемийный рекорд по добыче на уровне 11,3 млн б/с наводит на мысль о возможном повышении прогнозов по добыче в США. На этой неделе EIA повысило оценку на 2021 г. с 11,08 до 11,1 млн б/с. При этом прогнозы на III и IV кварталы составляют 11,17 и 11,34 млн б/с, соответственно.

В фокусе внимания остаются переговоры между Саудовской Аравией и Арабскими эмиратами по вопросу продления сделки ОПЕК+ в 2022 г. Саудовская Аравия настаивает на продлении с апреля 2022 г. до декабря 2022 г. Арабские эмираты не против, но в таком случае они требуют послабления своей квоты на добычу на 0,6–0,7 млн б/с. Саудовская Аравия не соглашается, поскольку подобный прецедент может спровоцировать аналогичные требования со стороны других участников ОПЕК+.

Пока крупнейшие нефтепроизводители Персидского залива не придут к консенсусу, параметры сделки после окончания июня остаются незафиксированными, и каждый член альянса ОПЕК+ может трактовать их по-своему, что создает риски бесконтрольного роста добычи. По сообщениям СМИ, Россия и Кувейт выступают посредниками в переговорах, чтобы не допустить развала ОПЕК+ и согласовать контролируемое увеличение добычи после июля.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются чуть около $74,2 за баррель. Существенного потенциала для продолжения сейчас не наблюдается. До появления конкретики по вопросу сделки ОПЕК+ котировки могут демонстрировать преимущественно боковую динамику.



