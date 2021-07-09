По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне. Наибольшее снижение наблюдалось в акциях компаний циклических секторов на фоне рисков более медленного восстановления экономики ввиду распространения delta-штамма COVID-19.

Вчера вышли данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице, по итогам недели количество составило 373 тыс., показав рост на 2 тыс. относительно данных прошлой недели. ЕЦБ предоставил обновленную стратегию по монетарной политике. Как и ожидалось, ЕЦБ изменил цель по инфляции до 2%, отметив что цель по инфляции является симметричной. Это означает, что отклонения от целевого показателя в положительную или отрицательную сторону являются нежелательными. Совет управляющих ЕЦБ также подтвердил, что главным инструментом денежно-кредитной политики остаются процентные ставки. Другие инструменты, включая ориентиры forward guidance, выкуп активов и долгосрочные операции рефинансирования, останутся неотъемлемой частью политики регулятора и будут использоваться по мере необходимости.

Splunk 8-й раз подряд был признан лидером в сегменте SIEM (управление информацией о безопасности и управление событиями о безопасности) аналитическим агентством Gartner. Среди сильных сторон компании Gartner выделяет: 1) возможность интеграции решений Splunk с другими частями ИТ-системы ввиду открытого API; 2) внедрение новых моделей ценообразования на услуги (в частности, по количеству хостов). Среди слабых сторон компании были выделены: 1) стоимость услуг и низкого относительно конкурентов уровня гибкости в отношении условий контрактов; 2) отсутствие комплексного облачного решения.

Мы оцениваем это умеренно позитивно. Признание Splunk лидером в сегменте SIEM подтверждает наличие технологических преимуществ компании относительно конкурентов. Напомним, на SIEM приходится ~45% выручки компании. По итогам 2020 г. глобальная доля Splunk в SIEM возросла на 3% относительно данных 2019 г. и составила 29%.

IDC предоставила обновленный отчет о проникновении облачных решений в сегменте ПО. Согласно данным, наибольший уровень проникновения наблюдается в сегментах управления человеческим капиталом (77%) и CRM (74%). Более низкий уровень проникновения наблюдается в сегментах кибербезопасности (61%), планировании ресурсов предприятий ERP (46%), в ПО для управления цепочками поставок (21%) и инженерных решений (6%). Более низкий уровень проникновения в данных сегментах указывает на возможности высоких темпов роста. Позитивно для Palo Alto Networks, Okta, PTC.

UniCredit планирует продать часть просроченных кредитов. Согласно заявлениям источников (пожелали остаться неизвестными), банк готовится продать NPL на EUR 2,4 млрд. Текущий портфель NPL превышает EUR 22 млрд (5% портфеля банка). В результате планируемой продажи NPL, доля просроченной задолженности снизится до 4,5%.

Данная продажа – часть плана по дальнейшей оптимизации баланса банка. Мы позитивно оцениваем политику нового CEO (весной Рикардо Орсель сменил Жана-Пьера Мюстье) по дальнейшей оптимизации портфеля банка. Рост качества активов, снижение доли просроченной задолженности – необходимый элемент для восстановления рентабельности банка и, как следствие, капитализации компании.