Внимание на недавнее ралли в US Treasuries
Российский долговой рынок остается во власти разочаровывающей статистики по инфляции и разбросом между жесткой и очень жесткой реакцией ЦБ. Между тем, текущее восходящее движение доходностей ОФЗ идет в противофазу с доходностями US Treasuries: —14 бп в 10 годах (1.25% на локальном минимуме вчера) и —5 бп в 2 годах (0.19%) с начала июля. При этом американские ставки не смущает ни сильная (в своем большинстве) экономическая статистика, ни сигналы ФРС о готовности переходить к ужесточению монетарной политики в ближайшие кварталы.
Стратеги по ставкам SG CIB находят несколько объяснений для ралли в американских ставках. Это и отсутствие уверенности в безоблачном положении дел на рынке труда США, и хеджирование длинных позиций в акциях, и риски, связанные с новыми штаммами коронавируса, и тактическое закрытие коротких позиций в бондах на фоне летнего снижения активности. При этом наши коллеги остаются верны прогнозу по доходности 10-летних облигаций в 2.0% на конец 2021 года, ожидая, что в какой-то момент фундаментальная сила экономики и ожидания меньших объемов покупки активов со сторону ФРС выйдут на первый план.
Сценарий со столь резким ростом доходностей US Treasuries во второй половине года стал бы негативным для рынка ОФЗ. Особенно если предположить, что в 3-м квартале года ключевая ставка ЦБ и российская инфляция (в терминах г/г) достигнут локальных максимумов, давая повод локальным участникам рынка рассчитывать на долгожданную передышку.
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