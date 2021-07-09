МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе ощутимо упал к доллару и евро. При этом, основные резервные валюты обновили максимумы с 4 мая на уровне 75,35 рубля за доллар и с 3 июня — 89,185 рубля за евро. При этом они торговались в основном выше уровней закрытия предыдущей недели, расширив коридор колебаний вверх более чем на 2 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля стали колебания глобального спроса на рисковые активы в связи с оценкой перспектив начала ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США.

При этом нефтяные котировки, обновив очередной максимум с октября 2018 года — уже на отметке 77,84 доллара за баррель сорта Brent, не смогли на нем удержаться и провалились в рамках коррекции до 74,12 доллара, что не прошло незаметно для курса рубля. Геополитический фактор оставался пониженным с точки зрения влияния на курсовые колебания российской валюты.

В итоге, доллар днем в пятницу за неделю рос на 1,1 рубля до уровня 74,3 рубля, евро — на 1,3 рубля до 88,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составляла 5,6 тысячи — близко к многолетнему максимуму.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ И АППЕТИТОМ К РИСКУ Эксперты предсказали рост рублю на следующей неделе

Рубль начал рабочую неделю легким сползанием против доллара и евро, не предвещавшим ничего более страшного для рублевых «быков». При этом цены на нефть росли, закрепляясь выше 77 долларов по марке Brent и обновляя уже 33-месячный максимум.

Игроки рынка "черного золота" надеялись, что ОПЕК+ продолжит дисциплинированно умеренно наращивать добычу в ближайшие месяцы. Тот факт, что альянс перенес встречу с 5 июля, а не завершил ее, свидетельствует о попытках найти компромисс.

Однако давление на рубль оказал рост покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В период с 7 июля по 5 августа 2021 года он составит 296 миллиардов рублей. В период с 7 июня по 6 июля показатель равнялся 220,9 миллиарда рублей.

Негативом умеренного характера для рубля выступило и недавнее продление антироссийских санкций ЕС. Учебные маневры в Черном море (учения НАТО Sea Breeze продлятся там до 10 июля) также не добавляли уверенности рублю.

Однако нефть недолго оставалась на многолетних максимумах и довольно быстро стала резко корректироваться вниз, тем более что инвесторам было какую прибыль фиксировать. С 21 мая цена поднялась более чем на 12,5 доллара (19,5%).

Инвесторы сначала концентрировались на сообщениях о том, что квоты ОПЕК+ на добычу пока сохраняются на текущих уровнях, то есть роста добычи не будет, однако затем стали нарастать опасения относительно того, что альянс так и не сможет прийти к соглашению по августу.

Дополнительное давление на рынок нефти и, соответственно, на рубль оказывали сообщения Wall Street Journal о том, что Дубай хочет использовать новую стратегию, суть которой заключается в том, чтобы добыть и продать как можно больше нефти, пока спрос на сырье и цены являются высокими. Не на руку нефтяным "быкам" оказались и сообщения о том, что Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет новой продажи своих активов.

Давление на российскую валюту оказывал и общий для мировых рынков risk-off (уход инвесторов от рисковых активов), что связано с отсутствием новых стимулов в мировой экономике и одновременными дискуссиями о начале постепенного ужесточения ДКП в США.

Кроме того, уход от рисковых активов происходит из-за ситуации вокруг коронавируса в контексте темпов восстановления мировой экономики. В мире получает все большее распространение штамм коронавируса "дельта", являющийся более заразным вариантом.

ПРОГНОЗЫ Российский рынок акций растет на дорожающей нефти

Завершение рабочей недели рубль провел в коррекции, пытаясь отыграть у доллара и евро хотя бы часть утраченных за неделю позиций. При этом общий разворот вверх рынка нефти и валют развивающихся стран поддерживали коррекционные настроения рублевых "быков".

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ не показали высокого спроса на рублевый госдолг со стороны инвесторов и это негативный сигнал для рубля. Минфин России на первых в третьем квартале аукционах разместил ОФЗ только на 15,4 миллиарда рублей при лимите в 20 миллиардов и был вынужден дать премию по доходности.

Однако возросшая волатильность российского валютного рынка толкает экспортеров к продажам валюты для пополнения рублевой ликвидности перед началом налогового сезона июля — уже на следующей неделе. Поэтому валюта РФ, конечно, может вернуть часть от утраченного за неделю — более чем 1 рубль против доллара и евро, однако дальнейшего ее роста, скорее всего не будет.