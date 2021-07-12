Европейский фондовый рынок вырос в пятницу более чем на 1%, что стало лучшей сессией за два месяца, и нейтрализовало всё снижение за неделю. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,3%, немецкий DAX увеличился на 1,7%, французский CAC 40 прибавил 2,1%, британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,3%.

Опубликованные в пятницу статданные показали замедление темпов роста ВВП Великобритании в мае после резкого подъема в апреле. Британский ВВП вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2% в апреле. Промышленное производство в Великобритании выросло на 0,8% к предыдущему месяцу в мае после снижения на 1% в апреле. Аналитики в среднем ожидали увеличение показателя на 1,5%. Три основных фондовых индекса США выросли до рекордных максимумов закрытия, так как сектора, ориентированные на экономику, прибавляли.

Поддержку рынку акций также оказали сообщения о том, что Pfizer и BioNTech работают над созданием специальной бустер-вакцины против дельта-варианта коронавируса.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +0,2%, S&P +0,4%, Nasdaq +0,4%.

Эта неделя ожидается будет насыщенной на события. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл направится на Капитолийский холм для допроса двумя ключевыми комитетами, которым поручено осуществлять надзор за центральным банком США. Пауэлл даст показания по Полугодовому отчету о денежно-кредитной политике перед Комитетом по финансовым услугам в среду и перед банковским комитетом Сената в четверг.

Во вторник в Британии выйдет отчет о финансовой стабильности Банка Англии, а также резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, а Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В среду страны еврозоны заявят об изменении объема промышленного производства за май. В четверг Китай объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В пятницу еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май.



