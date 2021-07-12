Пятница нас неприятно удивила: российский рынок акций проигнорировал сильный рост американских фондовых площадок и отскок нефти. Взлетели бумаги металлургов, но при этом на растущей нефти падала нефтянка.

Это можно объяснить лишь тем, что рынку просто не хватает среднесрочных денег для роста. Спекулянты пытаются заработать свой процент-другой, присоединяясь к наметившемуся где-либо движению, и продают бумаги, кажущиеся им в этом момент менее перспективными.

Сегодня внешний фон «покраснел»: около 0,2% теряют американские фьючерсы, чуть более – нефть, продают промышленные и драгоценные металлы. С учетом пятничного роста за океаном, мы откроемся недалеко от предыдущего закрытия, но если внешний фон продолжит ухудшаться, то продажи прокатятся и по российским акциям.

Индекс Мосбиржи остается в среднесрочном восходящем тренде, но попытки пробить канал вверх пока не увенчались успехом. Поэтому на просадках акции стоит покупать. Прежде всего, это относится к «Газпрому»: вчера появились сообщения, что «Северный поток 2» будет окончательно достроен в августе. Судя по инертности США, вряд ли они будут жесткими мерами препятствовать работе газопровода.

Позитивно смотрим на Сбер и Мосбиржу, которые увеличат маржинальные доходы при повышении ставки ЦБ на следующей неделе.

Однако сегодня от каких-либо действий стоит воздержаться. Завтра будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь, которые резко повысят волатильность торгов и могут привести к формированию тренда на несколько дней.

На этой неделе также стартует сезон отчетностей. Однако особой надежды на то, что он станет новым драйвером роста рынков, мы бы не питали. Сильный рост американской экономики и корпораций, соответственно, уже во многом заложен в котировки. Как всегда, первыми отчитаются американские банки, и если результаты выйдут лучше прогнозов, они поддержат российский банковский сектор.

Нефть завершила мощный восходящий тренд и теперь готовится на несколько дней залечь в волатильный боковик. Но с появлением новых драйверов ждем рывка к отметке 80 долларов за баррель. Если это случится, то далеко не факт, что наша нефтянка радостно пойдет за ценами на свою продукцию. В последнее время корреляция между ценами нефтяных акций и нефть снижается. Наиболее безопасно среди нефтяных бумаг выглядит «Газпромнефть».

Пара доллар-рубль сегодня замерла чуть ниже сопротивления 74,6. При нейтральном или позитивном внешнем фоне рубль может немного окрепнуть в ожидании повышения ставки ЦБ сразу на процентный пункт, но отметка 72 останется непокоренной. Менее рискованной мы видим спекулятивную продажу рубля против доллара в моменты ухода пары ниже 73.