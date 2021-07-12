В пятницу настроения на мировых рынках улучшились. Хотя консервативный настрой инвесторов в условиях по-прежнему скудного новостного фона и опасений по распространению пандемии и не позволил MSCI EM (+0,1%) показать уверенный рост, ведущие рынки BRICS показали повышение, отчасти благодаря росту цен на товарных рынках и восстановлению инфляционных ожиданий по США, отчасти – ввиду слабевшего доллара, второй день по индексу DXY откатывавшегося от3 месячных пиков. Развитые рынки вновь смотрелись сильнее – индекс MSCI World прибавил в пятницу 1%, сумев завершить неделю символическим повышением ввиду уверенного роста европейских и американских индексов, причем последние смогли обновить исторические максимумы. В США возглавили повышение, помимо акций сырьевых компаний, бумаги финансового сектора, что мы связываем с приближением сезона отчетности в США за 2 квартал, традиционного открываемого финрезультатами ведущих американских банков. Так, уже завтра свою отчетность представят Goldman Sachs и JP Morgan, в среду – Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг – Morgan Stanley. Тональность сезона отчетности в Штатах обещает быть неплохой. Вместе с тем, отметим, что бурная фаза восстановления мировой экономики, судя по ряду индикаторов, подходит к своему завершению, поэтому крайне важны для инвесторов будут прогнозы корпораций на будущее.

Кроме того, начинающаяся неделя насыщена и значимой статистикой, также способной скорректировать экономические ожидания. В первую очередь, китайской (завтра публикуется внешнеторговый баланс, в четверг – данные по ВВП, пром. производству и розничным продажам в Поднебесной), которая ожидается не очень хорошей, что способно придавливать спрос на сырье и активы ЕМ в целом. В конце недели нас ожидают важные новости и по США (пром. производство и розничные продажи, которые, судя по консенсусам, как и китайская статистика, могут не порадовать рынки.

В результате на мировых рынках на утро понедельника складывается неоднозначная картина. Хотя азиатские индексы и подрастают, отыгрывая позитивное закрытие торгов в США, сами фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. Под умеренным давлением и товарные рынки. Понедельник рынки могут завершить умеренным снижением, в ожидании блока новостей вторника.

По итогам пятницы индекс МосБиржи (-0,1%) вновь снизился, растеряв приобретения начала месяца ввиду умеренной фиксации прибыли в ряде акций нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: —0,4%; Роснефть: —0,6%; Сургутнефтегаз: —0,6%; НОВАТЭК: —1,6%) и сезона дивидендных «отсечек»: в пятницу без учета дивидендов начали торговаться акции Ростелекома (оа: —2,5%; па: —4,2%). В аутсайдерах дня оказались и акции Полюса (-2,5%) на фоне невнятной динамики цен на драгметаллы, с бумагами ВСМПО-Ависма (-2,4%). А в лидеры роста вышли восстанавливающие свои позиции "фишки" металлургического и горнодобывающего сектора, где наиболее активно дорожали представители сталелитейного сектора (Северсталь: +4,1; ММК: +4,1%; НЛМК: +3,4%; Мечел: +2,8%) в ожидании сильных операционных данных, публикуемых на этой неделе, а также акции АЛРОСА (+2,4%), сообщившей о росте продаж на 12% м/м в июне. Невнятный внешний фон по состоянию на утро и скудость экономического календаря понедельника продолжит придавливать настроения на российском фондовом рынке акций. По нашему мнению, давление на товарных рынках будет способствовать переходу индекса МосБиржи сегодня в зону 3800-3850 пунктов

ою отчетность представят Goldman Sachs и JP Morgan, в среду – Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг – Morgan Stanley. Тональность сезона отчетности в Штатах обещает быть неплохой. Вместе с тем, отметим, что бурная фаза восстановления мировой экономики, судя по ряду индикаторов, подходит к своему завершению, поэтому крайне важны для инвесторов будут прогнозы корпораций на будущее.

Кроме того, начинающаяся неделя насыщена и значимой статистикой, также способной скорректировать экономические ожидания. В первую очередь, китайской (завтра публикуется внешнеторговый баланс, в четверг – данные по ВВП, пром. производству и розничным продажам в Поднебесной), которая ожидается не очень хорошей, что способно придавливать спрос на сырье и активы ЕМ в целом. В конце недели нас ожидают важные новости и по США (пром. производство и розничные продажи, которые, судя по консенсусам, как и китайская статистика, могут не порадовать рынки.

В результате на мировых рынках на утро понедельника складывается неоднозначная картина. Хотя азиатские индексы и подрастают, отыгрывая позитивное закрытие торгов в США, сами фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. Под умеренным давлением и товарные рынки. Понедельник рынки могут завершить умеренным снижением, в ожидании блока новостей вторника.

По итогам пятницы индекс МосБиржи (-0,1%) вновь снизился, растеряв приобретения начала месяца ввиду умеренной фиксации прибыли в ряде акций нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: —0,4%; Роснефть: —0,6%; Сургутнефтегаз: —0,6%; НОВАТЭК: —1,6%) и сезона дивидендных «отсечек»: в пятницу без учета дивидендов начали торговаться акции Ростелекома (оа: —2,5%; па: —4,2%). В аутсайдерах дня оказались и акции Полюса (-2,5%) на фоне невнятной динамики цен на драгметаллы, с бумагами ВСМПО-Ависма (-2,4%). А в лидеры роста вышли восстанавливающие свои позиции "фишки" металлургического и горнодобывающего сектора, где наиболее активно дорожали представители сталелитейного сектора (Северсталь: +4,1; ММК: +4,1%; НЛМК: +3,4%; Мечел: +2,8%) в ожидании сильных операционных данных, публикуемых на этой неделе, а также акции АЛРОСА (+2,4%), сообщившей о росте продаж на 12% м/м в июне. Невнятный внешний фон по состоянию на утро и скудость экономического календаря понедельника продолжит придавливать настроения на российском фондовом рынке акций. По нашему мнению, давление на товарных рынках будет способствовать переходу индекса МосБиржи сегодня в зону 3800-3850 пунктов



