В пятницу цены на нефть продолжали восстанавливаться после просадки в середине недели. Котировки Brent оказались выше $75 за баррель, указывая на улучшение настроений среди участников рынка. Спред между сортами Brent и WTI оказался около $1 в пользу Brent, что связано с интенсивным падением запасов нефти в США на фоне стагнирующей добычи.

Неопределенность, связанная с противоречиями внутри ОПЕК+, остается актуальной. Из-за позиции ОАЭ альянс ОПЕК+ завершил встречу в начале июля без согласованного плана действий на август. Базовым сценарием в ходе обсуждений было увеличение добычи на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021 г., но он не был утвержден. Не ясно, как теперь будут действовать участники сделки в условиях формального отсутствия ограничений. Рост добычи свыше 0,4 млн б/с в месяц окажет негативное влияние на рынок, в то время как меньший объем или сохранение действующих квот будет поддерживать позитивную динамику.

Нефтяные фьючерсы демонстрируют восстановление, но до появления определенности в политике ОПЕК+ устойчивый рост маловероятен. Вполне возможно, что котировки будут двигаться в боковом диапазоне, поддерживаемые уверенностью в сильном спросе. Фактором риска выступает пандемия COVID-19, поскольку в Азии вновь фиксируется всплеск инфекции.

В пятницу вечером данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 378 уст. (+2 уст.). В Канаде показатель также вырос до 88 уст. (+1 уст.).

Буровая активность постепенно восстанавливается, что в будущем позволит добыче на американском континенте вырасти. По итогам прошлой недели производство нефти в США подскочило до 11,3 млн б/с, что может оказаться разовым фактором. Прогноз на II полугодие остается сдержанным. В III и IV кварталах EIA ожидает 11,17 млн и 11,34 млн б/с соответственно. Такой скромный рост вряд ли окажет существенное влияние на рыночный баланс.