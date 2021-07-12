В пятницу кривая ОФЗ сместилась вниз на 2–4 бп. Спред на отрезке 2–10 лет немного увеличился (+1 бп, до 51 бп), в то время как спред на отрезке 5–10 лет остался на прежнем уровне в 26 бп. Среди отдельных выпусков отметим 9-летний ОФЗ-26228 (YTM 7,14%) и 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 7,21%), которые прибавили в цене по 0,2 пп, снизившись в доходности на 4 бп и 3 бп соответственно. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с остальными бенчмарками: в частности, 10-летние облигации ЮАР снизились в доходности на 2 бп, а облигации Мексики – на 6 бп. В то же время длинные облигации Польши выросли в доходности на 2 бп. Тем временем агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB.

Торговая активность на российском локальном рынке долга в пятницу снизилась: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 24,4 млрд руб. Почти половина общего объема сделок пришлась на среднесрочные выпуски с фиксированным купоном. Среднедневной оборот торгов на прошлой неделе увеличился до 27,9 млрд руб. против 23,5 млрд руб. неделей раньше. Повышение торговой активности сопровождалось восстановлением спроса со стороны иностранных инвесторов. По данным Национального расчетного депозитария, на прошлой неделе нерезиденты выступили чистыми покупателями ОФЗ на общую сумму 14,5 млрд руб., при этом основной приток инвестиций пришелся на средний сегмент кривой. Отметим, что одновременно нерезиденты в небольших объемах покупали и короткие облигации, из которых в предыдущие несколько недель не прекращался отток инвестиций. По нашим оценкам, доля иностранных инвесторов в ОФЗ составила 19,1%, почти не изменившись с середины мая. Учитывая, что реальная ключевая процентная ставка в России – одна из самых высоких среди стран EM, восстановление позиций нерезидентов в ОФЗ, как мы ожидаем, продолжится.



