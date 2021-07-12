По данным Банка России, в прошлом квартале профицит текущего счета достиг $19.9 млрд, что стало сильным результатом для 2 квартала. Общий итог показателя за 1п’21 вырос до $43.1 млрд (+71.7% г/г). Источником расширения профицита с апреля по июнь стали одновременно показатели торговли товарами и услугами. На стороне товарной торговли экспорт получил двойную поддержку от цен на нефть (+$7.1 млрд кв/кв) и других сырьевых товаров (+$10 млрд кв/кв в ненефтяных категориях). Импорт сохранил признаки уверенного роста внутреннего спроса (+$11.5 млрд кв/кв), приблизившись к рекордной траектории 2014 года. Балансу текущего счета также помог весьма скромный дефицит по счету торговли услугами — всего —$1.3 млрд при допандемийной «норме» в $8-9 млрд за квартал. При постоянстве ценовых уровней сырьевых товаров профицит текущего счета может сохранить «инфлированные» уровни, но с открытием границ негативный эффект от импорта туристических услуг может усилиться. В итоге, профицит текущего счета может снизиться до $12-15 млрд/квартал во 2п’21.

Со стороны счета движения капитала 2к’21 резюмировал хорошие показатели. Банки и компании преимущественно снижали внешний долг (-$2.5 и —$4.4 млрд, соответственно), а также сократили аппетиты к иностранным активам. Банки сократили активы на $6.9 млрд, вероятно, в части ликвидных остатков валюты, а компании ограничили отток капитала величиной $8.9 млрд (против $16.1 млрд в 1к’21), из которых львиную долю составили прямые инвестиции ($4.9 млрд против $8.5 млрд в 1к’21). В целом, текущий баланс текущего счета и счета движения капитала указывают на обоснованность фундаментально справедливых уровней по курсу рубля в интервале 72-73 против USD во 2п’21.



