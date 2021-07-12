Индекс Мосбиржи 12 июля к 11:30 мск вырос на 0,1%, несмотря на негативную динамику нефтяных цен и снижение американских фондовых площадок на премаркете. Рост на отечественном рынке, скорее всего, обусловлен пятничным позитивом в США в преддверии сезона отчетности.

Прогноз предполагает снижение во втором квартале чистой прибыли и выручки ведущих американских банков, которые по традиции открывают сезон, на 40% и 10% кв/кв. Эти ожидания основаны на уменьшении чистого процентного и комиссионного дохода, так как ставки UST достигли новых среднесрочных минимумов. На этом фоне хуже рынка сегодня утром торгуются акции ВТБ и Сбера.

Однако, возможно, прогнозы в отношении результатов банков США чрезмерно пессимистичны, так как этот сектор традиционно становится бенефициаром мер монетарного стимулирования. Например, в первом квартале чистая прибыль JP Morgan Goldman Sachs превысила консенсус на 45% и 82%. Во втором квартале банки продолжили сокращать резервы под возможные потери, поэтому тенденция к превышению фактическими результатами прогнозных вполне может сохраниться.

В лидерах роста Алроса, на днях представившая результаты продаж за июнь, достигших $410 млн. Выручку за полугодие на основе этих данных мы оцениваем на уровне 312 млрд руб. при консенсусе ожиданий 302 млрд руб. Если эти прогнозы реализуются, то целевая цена по акции Алросы может быть повышена на 8-15%, в рамках базово-консервативного сценария.

До конца текущих торгов умеренно позитивная динамика на отечественных площадках может продолжиться. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3835 – 3875 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,75-74,95 и 87,65-88,95 соответственно.



