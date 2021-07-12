В понедельник, 12 июля, настроение отечественных инвесторов можно охарактеризовать как смешанное. Среди положительных факторов стоит отметить некоторое улучшение в борьбе с коронавирусом. Согласно заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, столица преодолела пик заболеваемости COVID-19. Сдерживают рост торговых площадок новые санкции со стороны Евросоюза против России — они пролонгированы до 31 января 2022 года.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,19%. Доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 2,5 базисных пункта и находится на отметке 1,334%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,04%, до 3856,66 пункта. Индекс РТС снижается на 0,42%, до 1628,06 пункта.

Отметим, что Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса, так говорится в отчете Grant Thornton. По данным исследования, лишь 28% руководителей в РФ с оптимизмом оценивают перспективы экономики страны в ближайший год. Как показывают данные опроса, средний показатель оптимизма среди руководителей по миру составляет 69%.

Лидерами торгов выступают акции TCS Group (+1,78%). Котировки растут после новостей о запуске нового «зеленого» фонда с акциями Tesla и Li Auto, в который теперь могут инвестировать клиенты банка.

Ростом открываются акции МТС (+0,52%). Оптимизм обусловлен новыми планами компании по оцифровке моноквартала группы «Дом-Строй». МТС построит телеком-инфраструктуру, которая обеспечит квартал услугами фиксированной и мобильной связи.

Также сегодня покупают акции «АЛРОСы» (+1,63%), «РУСАЛа» (+1,01%) и «Детского мира» (+0,96%). Главными аутсайдерами выступают «Группа ПИК» (−2,11%), «ЛУКОЙЛ» (−1,12%), «Северсталь» (−1,02%), АФК «Система» (−0,98%) и «Ростелеком» (−0,91%).