В начале недели на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно преобладает уход от риска. Среди основных валют EM исключение составляли лишь индонезийская рупия, укреплявшаяся в утренние часы к доллару, и демонстрировавшая символический плюс турецкая лира. Российский рубль и его основные аналоги по EM теряли к доллару порядка 0,1-1,6% (главным аутсайдером выступал южноафриканский рэнд). Необходимо отметить, что поддержку EM не смогло оказать решение Банка Китая о снижении резервных требований к местным банкам. Индекс доллара к шести основным мировым валютам во второй половине дня ускорил рост, достигая отметки 92,3 пункта. В том числе в паре с евро доллар укреплялся на 0,2%, протестировав в середине дня отметку в 1,185.

Российский рубль снижался к USD на 0,4%, что в целом укладывалось в русло общего снижения валют EM. В утренние часы пара доллар/рубль протестировала уровень 78,7 руб., практически повторив пятничный максимум. Помимо общего отсутствия аппетита к риску на EM давление на рубль оказывали котировки нефти, терявшие к середине дня около 1,7% по марке Brent. Ситуация на нефтяном рынке по-прежнему полностью зависит от того, будут ли новые договоренности среди членов ОПЕК+, при этом нельзя исключать и наиболее негативного сценария в виде распада сделки.

Также умеренный негатив для рубля по-прежнему исходит со стороны геополитического направления. Так, в понедельник Совет ЕС сообщил о продлении секторальных санкций против РФ еще на полгода, а накануне международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне BBB, отметив при этом сохранение высокого риска антироссийских санкций.