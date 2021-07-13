Акции США вышли на новые максимумы в ожидании начала сезона корпоративной отчетности за 2 квартал 2021. Инвесторы будут пытаться оценить, смогут ли корпоративные прибыли поддержать высокую оценку рынка акций. Доходность US Treasuries (UST) немного выросла на фоне новых аукционов по госдолгу США. Акции секторов Financials (+1%), Real Estate (+0.9%), Consumer Discretionary и Communications (по +0.7%) вывели S&P 500 (+0.3%) на новый максимум, в то время как Tesla (+4.4%), Nvidia (+2.3%) и материнская компания Google Alphabet (+1.2%) также вытолкнули высокотехнологичный Nasdaq 100 (+0.3%) на новый максимум. Оба индекса установили предыдущие рекорды на закрытие в пятницу. Stoxx Europe 600 (+0.7%) вырос второй день подряд, а азиатские фондовые индексы также закрылись в плюсе. Казначейство США продало трехлетние UST на $58 млрд с доходностью немного выше, чем до аукциона. Продажа 10-летних UST на $38 млрд была встречена более высоким спросом. USD немного вырос по отношению к большинству основных валют. «Мы ожидаем больше хороших новостей в этом квартале по мере того, как будет открываться все большая часть экономики, а также считаем, что второй квартал почти наверняка станет пиком роста корпоративных прибылей в этом цикле», — заявили стратеги LPL Financial Джефф Бухбиндер и Райан Детрик.

Goldman Sachs и JPMorgan начинают неделю публикации результатов Уолл-стрит перед открытием рынка во вторник. Ожидается, что прибыль пяти крупнейших банков США будет слабее — но более нормализованной — по сравнению с прошлым годом. Самое большое препятствие – доходы от торговых операций, которые, по оценкам, упадут в среднем на —28% после бурного 2020 года на фоне высокой волатильности. Должны вырасти доходы от инвестиционного банкинга после всплеска сделок M&A, размещения акций и бондов — хотя, скорее всего, недостаточно, для того чтобы компенсировать снижение выручки от торговых операций. Следите за резервами — JPMorgan, BofA и Wells Fargo, по оценкам, выведут из резервов $1 млрд на троих. И, как всегда, особое внимание будет уделено планам по возвращению персонала в офисы. И еще — умение GS заключать сделки будет в центре внимания инвесторов. Никогда раньше банк, #1 в рейтинге M&A, не превышал отметку в $1 трлн по объему сделок на таком раннем этапе года. Инвестиционный банкинг также будет иметь ключевое значение для JPMorgan, равно как и любые комментарии относительно перспектив роста кредитования.

Темпы роста инфляции в США могут немного замедлиться. По прогнозам экономистов, потребительские цены в июне, вероятно, выросли на +0.5% в месячном исчислении и на +4.9% в годовом исчислении, что ниже майских темпов +0.6% и +5.0% соответственно. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен замедлится до +0.4% с +0.7% в месячном исчислении, но вырастет до +4.0% с +3.8% в годовом исчислении. Данные по инфляции выйдут завтра до открытия рынка США.