После негативного открытия российский рынок акций вчера довольно быстро перешел к росту на фоне улучшения внешнего фона. По итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил 0,5%.

Наблюдался подъем акций Сбербанка (+0,9%) и «Норникеля» (+1,2%), что говорит о наличии спроса на российские акции со стороны нерезидентов. Эти две бумаги стоит спекулятивно подбирать: Сбер оттолкнулся от поддержки 303 руб и имеет хорошие шансы сходить к ближайшей цели 312 руб, а акции ГМК пробили сопротивление 25 тыс руб, что должно ускорить их рост при позитивном внешнем фоне.

Пока последний говорит о нейтральном открытии рынка: американские фьючерсы находятся в районе вчерашнего закрытия, без единой тенденции торгуются металлы, нефть стоит чуть выше 75 долларов за баррель.

Сегодня день будет насыщен на события. Прежде всего ждем данных по инфляции в США за июнь, которые могут сформировать тренд фондовых рынков до конца недели.

В ежемесячном обзоре МЭА попытаемся понять, насколько последняя волна пандемии изменит ожидания спроса и предложения на рынке нефти, а также насколько велики риски недостижения ОПЕК+ соглашения в связи с демаршем ОАЭ.

Наконец, сегодня последние день торгуются с дивидендами «Газпром», АФК «Система» и ВТБ. По первым двум бумагам однозначно можно рекомендовать переходить через отсечку, дивидендный гэп они обещают закрыть быстро.

Сегодня стартует сезон отечностей в США. Позитивные данные могут привести к росту рынка, но на долгосрочную поддержку фондовых активов от сезона отчетностей рассчитывать не стоит, позитив уже во многом заложен в котировки.

Правда, западные СМИ вновь начинают истерить по поводу «Северного потока 2» в преддверии встречи Бадена и Меркель. Но вряд ли это изменит позицию германского канцлера, хотя на какие-то уступки, например, оказание помощи Украине, она может пойти. Однако уже нет сомнений, что газопровод будет вот-вот достроен, объем заполненности европейских газохранилищ низок, а цены на газ высоки. Эти факторы продолжат позитивно действовать на «Газпром».

Продолжился рост бумаг черных металлургов. Они локально перепроданы, наблюдается формирование очередной волны роста цен на сырьевые ресурсы, и очень хочется подобрать прежде всего «Северсталь» и НЛМК. Однако покупки стоит сопровождать короткими стопами, бумаги сектора в последнее время торгуются очень волатильно.

С еще большей осторожностью смотрим на нефтянку, хотя в «Роснефти» прослеживаются признаки начала волны среднесрочного роста.

На улучшении внешнего фона вчера отыграл часть потерь первой половины дня рубль. Однако в целом на российскую валюту мы смотрим негативно, при появлении мало-мальски весомого негатива рубль вновь пойдет вниз. Серьезный рост курса рубля невозможен из-за бюджетного правила, а все действия монетарных властей будут лишь сдерживать девальвацию.

Пока же пара доллар-рубль проторговывает сопротивление 74,6. Сегодня ждем, что пара будет торговаться в диапазоне 74-74,8.