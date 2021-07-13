В понедельник российский рынок акций показал положительную динамику. Пик пришелся на самый конец вечерней торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся в район 3885 п.

Поддержку оказал общий рост ключевых западных площадок. Так, американские S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз переписали рекордные отметки. Исторические максимумы были достигнуты и по европейскому STOXX Europe 600, а также по глобальному MSCI ACWI.

Кроме того, три сессии подряд растет Bloomberg Commodity Index, отражающий динамику фьючерсов на основные биржевые товары. Цены на нефть Brent остались около комфортного для нашего рынка уровня в $75. Сегодня ожидается публикация ежемесячного обзора МЭА.

Отметим явную тенденцию по снижению торговой активности. Обороты в индексе Мосбиржи накануне составили 63 млрд руб., что на 25–30% ниже среднедневных значений для этого года. Помимо сезонного фактора свою роль играет отсутствие каких-то существенных просадок. На рынке наблюдается поступательный восходящий тренд, который прерывается лишь на непродолжительные периоды боковой консолидации. В такой ситуации многие трейдеры выбирают простую тактику «купил и держи».

На валютном рынке ситуация остается относительно стабильной. Пара USD/RUB по-прежнему находится около 74,5. В среднесрочной перспективе при сохранении текущего фона шансы на снижение курса остаются повышенными.

По индексу Мосбиржи актуален растущий тренд, однако дойти до следующего ориентира около 4000 п. на этой неделе будет сложно из-за фактора дивидендных остячек. При этом и поводов для выхода вниз за пределы восходящего канала пока недостаточно. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765–3780 п.

В фокусе

Самой популярной акцией на российских биржевых площадках вновь стали бумаги Virgin Galactic (-17,3%). Сложилась уникальная ситуация: на СПБ Бирже оборот по ним составил $1,13 млрд (84 млрд руб.). Это больше, чем по всем 100 акциям индекса Мосбиржи широкого рынка (65 млрд руб.).

ОАК (+11,5%). Рост происходит на незначительных оборотах (47 млн руб.). Вероятно, подъем обусловлен спекуляциями, связанными с сообщением Коммерсанта о том, что Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов за 1,8 трлн руб. Проект предполагает выпуск к 2030 г. 735 гражданских воздушных судов. На первый взгляд описанный план выглядит чрезмерно амбициозным.

Русагро (+3%). Бумаги продолжают постепенный трендовый подъем, позитивно реагируя на благоприятную ценовую конъюнктуру на рынках присутствия, а также на фоне ожиданий роста операционных показателей.

TCS Group (+2,6%). После непродолжительной просадки подъем самой быстрорастущей фишки российского рынка продолжился. Ближайшим техническим препятствием выступает область 6900–7000 руб.

Русская Аквакультура (+2,6%). Акции компании позитивно отреагировали на публикацию отчета по итогам II квартала.

Лензолото-ао (-46,6%), Лензолото-ап (-52,7%). Прошло масштабное падение из-за очищения от дивидендов. В обыкновенных акциях Лензолото не видим каких-то идей роста. После выплат баланс компании опустеет. Текущая оценка выглядит завышенной. В акциях некоторое время будет наблюдаться повышенная волатильность, однако фундаментальные факторы, вероятно, будут приводить к постепенному сползанию котировок вниз.

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Газпрома, ВТБ и АФК Системы. Завтра торги по ним откроются снижением, что в сумме заберет у индекса МосБиржи около 0,6–0,7%.

По Газпрому рассчитываем на достаточно быстрое закрытие ценового разрыва. Если рыночный фон останется благоприятным, то негативный эффект из-за близости максимумов не окажет существенного влияния. На закрытие гэпа может потребоваться до 1 месяца.

В ВТБ гэп будет порядка 2,5%. Такое снижение может быть отыграно в течение недели в рамках общерыночной волатильности. По АФК Системы дивдоходность всего лишь около 1%

НЛМК сегодня опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.

В США во вторник начинается активная фаза сезона корпоративных отчетов. До открытия торгов финансовые результаты среди крупнейших компаний представят JPMorgan, Goldman Sachs и PepsiCo.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный.

Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится в районе $75,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровнем закрытия понедельника.



