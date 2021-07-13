В понедельник наклон кривой ОФЗ уменьшился. По итогам торгов короткие облигации поднялись в доходности на 4–8 бп, в то время как среднесрочные и длинные прибавили 1–3 бп. На общем фоне в худшую сторону отличались 7-летний ОФЗ-26212 (YTM 7,10%) и 12-летний ОФЗ-26221 (YTM 7,25%), которые потеряли в цене по 0,2 пп, поднявшись в доходности на 3 бп каждый. Спред на отрезке 2–10 лет сократился на 5 бп, до 46 бп, а спред 5–10 лет сузился на 1 бп, до 26 бп. Торговая активность была небольшой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 16,7 млрд руб., что меньше среднедневного показателя последнего времени (около 25 млрд руб.). Наиболее активно вчера торговались короткие выпуски с фиксированным купоном, на которые пришлось около трети общего объема сделок. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: в частности, длинные облигации Бразилии повысились в доходности на 6 бп, 10-летние облигации ЮАР – на 3 бп, тогда как мексиканский 10-летний бенчмарк снизился в доходности на 5 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов, на которых, как мы полагаем, инвесторам могут быть предложены 8-летний ОФЗ-26237 и 10-летний ОФЗ-26239. Как следует из данных Национального расчетного депозитария, в последнее время на вторичном рынке понемногу начало расти внимание к этим двум выпусками со стороны иностранных инвесторов. При этом первичный спрос на более длинные бенчмарки в последние несколько недель оставался небольшим, что, на наш взгляд, объясняется отсутствием достаточного наклона на отрезке кривой от 2031 до 2041 гг. Теоретически вместо ОФЗ-26237 Минфин может предложить к размещению 4-летний ОФЗ-25085 (хотя он уже довольно давно предпочитает воздерживаться от размещения среднесрочных бумаг). На наш взгляд, суммарный объем предложения на завтрашних аукционах не превысит 40 млрд руб.