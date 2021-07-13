Цены на нефть в понедельник незначительно снизились на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с параметрами сделки ОПЕК+ после окончания июля. Также участники рынка с интересом следят за ситуацией в Азии, где на прошлой неделе был зафиксирован очередной скачок заболеваемости COVID-19.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра остаются в районе $75 за баррель. Вероятно, что при нейтральном внешнем фоне котировки могут задержаться вблизи текущих уровней до тех пор, пока не появится определенность по добыче ОПЕК+.

В понедельник вечером EIA представило очередной отчет по буровой активности в США и дало прогноз по сланцевой добыче на следующий месяц. Июльский прогноз по добыче был увеличен на 62 000 б/с до 7,86 млн б/с. В августе ожидается продолжение роста еще на 42 000 б/с до 79 млн б/с. Отдача от каждой новой пробуренной скважины в июле может составить 1 131 б/с и увеличиться на 8 б/с до 1 139 б/с в августе.

Привлекает внимание стремительное падение числа DUC. Несмотря на восстановление буровой активности сланцевики по-прежнему активно расходуют резервные скважины, число которых в июне упало на 269 шт. до 6 252 шт. Данные за предыдущие месяцы 2021 г. также были пересмотрены в сторону понижения.

Данные EIA указывают на то, что американской нефтяной отрасли предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем удастся вернуться к допандемийной добыче. В этом году существенного влияния на мировой рынок нефти рост добычи в США вряд ли окажет.

В ближайшие дни фокус внимания рынка может быть смещен в сторону американских запасов нефти, динамика которых является индикатором спроса. По опросам Reuters, запасы нефти на прошлой неделе могли снизиться восьмую неделю подряд. Аналогичную динамику могут показать запасы бензина. Сегодня поздно вечером свою оценку запасов представит API.



