Сектор российских еврооблигаций: ценовые движения только в суверенном сегменте. Доходности базового актива остаются на минимумах с февраля (UST-10 на отметке 1,36%), и евробонды ЕМ по-прежнему торгуются в «зеленой» зоне. Максимальная доходность на российской суверенной кривой опустилась до 3,6%. Впрочем, весь этот позитив почти не касается корпоративных бумаг, которые в ценах не изменяются.

Сектор ОФЗ: немного вниз. Рынок ОФЗ продолжает двигаться в противоположном сектору евробондов направлении. Вчера синхронно дешевели все сегменты, хотя снижение цен оказалось умеренным – около 5 б. п. Эта неделя предваряет «неделю тишины», и мы все-таки ждем от представителей регулятора более конкретных ориентиров по повышению ключевой ставки на заседании 23 июля. На наш взгляд, диапазон 25-100 б. п., обозначенный некоторое время назад главой ЦБ, выглядит слишком широко.