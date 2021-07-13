Индекс Мосбиржи 13 июля к 11:30 мск поднялся на 0,5%, двигаясь вслед за нефтяными ценами, несмотря на сегодняшнюю коррекцию вниз на американских фондовых площадках после роста накануне.

НЛМК представил операционную отчетность за второй квартал. Компании удалось увеличить производство стали на 5% г/г, до 4,58 млн тонн, благодаря выходу на проектную мощность реконструированных площадок. Консолидированные продажи выросли на 11% кв/кв, до 4,3 млн, из-за увеличения объемов реализации на внутреннем рынке и экспортных поставок слябов и чугуна. Результаты отчета оказались значительно выше прогнозов на текущий год, что может стать поводом для переоценки справедливой стоимости компании примерно на 5%.

Хуже рынка выглядят привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Их снижение может быть обусловлено общим ослаблением интереса к защитным активам, а также ухудшением новостного фона вокруг компании. Накануне стало известно, что Сургутнефтегаз внесен индексным провайдером MSCI в список наименее прозрачных в отношении раскрытия информации о воздействии на окружающую среду публичных компаний, ответственных за наибольшие объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Между тем на фундаментальную привлекательность бумаг Сургута для инвесторов эта новость практически не повлияет.

Повышенная волатильность нефтяных котировок и ухудшение внешнеполитической ситуации не способствуют стабильности спроса на российские биржевые активы. До конца дня наиболее вероятен разворот рынка вниз. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3855-3925 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,75-74,65 и 87,55-88,25 соответственно.



