Рубль с открытия устремился вверх благодаря позитивному внешнему фону. Азиатские рынки сегодня показали неплохой рост, нефть также демонстрирует позитивную динамику, ускорив ее незадолго до старта основной российской сессии.

Поддержку рисковым активам оказали неожиданно сильные данные по торговому балансу Китая. Всплеск активности китайской торговли вселил надежду на то, что он является признаком более быстрого и устойчивого восстановления мировой экономики.

Определить дальнейшую динамику всех рынков, причем даже в долгосрочной перспективе, способны сегодняшние данные по индексам потребительских цен в США (15:30 МСК). Существенное превышение показателями прогноза может вызвать сильное снижение рисковых активов и резкий рост доллара, так как увеличит вероятность более скорого старта ужесточения монетарной политики ФРС.

Развивающиеся валюты поначалу укреплялись на фоне умеренного снижения доллара. Однако утром он перешел к быстрому росту, оказав давление на сектор, лишь некоторые представители сохранили часть сегодняшних достижений.

Российский долговой рынок остается под давлением. Восходящий импульс индекса гособлигаций RGBI, произошедший на открытии, не имел продолжения, в результате был обновлен вчерашний минимум.

В начале основной сессии рубль сдал позиции из-за просадки нефтяных цен, и к текущему моменту нисходящая коррекция ускорилась. Вероятно, перед важной инфляционной статистикой многие инвесторы предпочитают восстановить или нарастить позицию в инвалюте.

Нефть не смогла продолжить рост

Нефтяные цены с начала дня демонстрировали восходящую динамику, усилив ее незадолго до открытия европейских торгов. Однако вскоре котировки перешли к коррекционному снижению. Сейчас Brent прибавляет 0,4% около значения $75,5

Нефть пытается продолжить восстановление, реагируя на восходящую динамику мировых рынков и позитивную статистику по торговому балансу Китая, что может свидетельствовать о сохранении приемлемых темпов роста экономики крупного потребителя нефти.

Также участники нефтяного рынка будут оценивать еженедельную отраслевую статистику. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 4,3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.

Доллар сумел переломить негативную тенденцию

Поначалу американская валюта находилась под давлением, но утром перешла к активному росту, нивелировав нисходящее движение второй половины предыдущей сессии. Сейчас индекс доллара (DXY) прибавляет 0,15% вблизи отметки 92,4 п.

Европейская валюта в начале дня демонстрировала позитивную динамику, но утром стала сдавать позиции, ускорившись после старта основной российской сессии. В данный момент пара EUR/USD торгуется около значения 1,184, теряя 0,15%.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня немного не дошла до области поддержки 73,72–73,81, а также нижней границы среднесрочного восходящего канала. Сосредоточие сразу нескольких поддержек развернуло котировки вверх, в результате увеличилась вероятность по меньшей мере более сильной коррекционной волны восстановления.



