В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+2,18%) и привилегированные акции Мечела (+2,03%). Акции ММК, Северстали и НЛМК подорожали на 1,93%, 158% и 1,07% соответственно. В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,84%) и адр Hh.ru (-1,48%).

Бумаги АЛРОСы росли на фоне сообщений об увеличении Гохраном продаж необработанных алмазов с начала текущего года, что указывает на усиление дефицита алмазов на рынке.

Акции металлургов развивали коррекционное повышение с локальных минимумов, несмотря на появившиеся в СМИ новости о возможности корректировки НДПИ и привязки налога к ценам на сырье. Даже в случае реализации подобного сценария он может принести определенность в сектор, который ранее негативно воспринял объявление о введении 15-процентных экспортных пошлин для некоторых металлов.

НЛМК во вторник также сообщила об увеличении выпуска стали в первом полугодии 2021 года на 11% г/г при снижении консолидированных продаж на 7%. Во 2-м квартале выпуск стали вырос на 5% к/к, а консолидированные продажи поднялись на 11%.

Техническая картина по акциям НЛМК тем временем улучшается, а ADX дневного графика сигнализирует о переходе котировок к краткосрочному восходящему тренду. Кроме того, бумаги уже достигли цели снижения (район 235 руб.) после выхода за пределы фигуры «нисходящий треугольник». Для подтверждения сигнала на развитие повышения, однако, стоит дождаться закрепления выше ближайших сопротивлений 242 руб. и 247 руб. – в этом случае акции с высокой долей вероятности поднимутся к 259 руб. и 264 руб., у которых определится судьба среднесрочного тренда.