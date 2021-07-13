Во вторник днем рубль выглядит лучше своих основных аналогов по развивающимся рынкам. К середине дня российская валюта прибавляла порядка 0,5-0,6% в паре с долларом. Валюты Турции и Индонезии показывали более скромный рост, бразильский реал демонстрировал нейтральную динамику, а валюты ЮАР и Мексики и вовсе снижались. Еще до окончания первой половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже 74 руб. – впервые с середины прошлой недели.

Рубль демонстрировал положительную динамику на фоне смешанных настроений на глобальных рынках. Так, утренняя публикация хороших данных по динамике экспорта и импорта Китая не особо поддержала аппетит к риску на развивающихся рынках. Доллар при этом укреплялся к корзине основных мировых валют, фондовые индексы в Европе преимущественно снижались, а фьючерсы на индексы в США росли. Нефтяные котировки вышли в плюс, что по-видимому оказывало ключевую поддержку рублю. В целом настроения инвесторов на глобальных рынках остаются сдержанными под влиянием возврата ограничений в различных мировых регионах из-за новых штаммов вируса.

Во вторник внимание участников торгов будет направлено на публикацию данных по инфляции в США за июнь, которые зададут настроения рынкам на ближайшие дни. В то же время необходимо напомнить, что в прошлый раз рынок практически проигнорировал ускорение инфляции в США за май до рекордных 5%, рассматривая инфляционные риски в качестве временного процесса.