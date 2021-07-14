Коррекция на рынке акций США

Акции США упали с рекордных максимумов, а доходность US Treasuries выросла на фоне обсуждения инвесторами, рискнет ли ФРС позволить инфляции выйти из-под контроля. Доходность UST выросла третий день подряд после того, как министерство финансов разместило 30-летние облигации на $24 млрд с более высокой доходностью. Индекс S&P 500 (-0.4%) упал впервые за три торговые сессии, при этом JPMorgan Chase (-1.5%) и Goldman Sachs (-1.2%) представили неоднозначную отчетность за второй квартал. Акции Technology (+0.4%) были в лидерах большую часть дня, ненадолго отправив Nasdaq 100 (-0%) на новый исторический максимум, прежде чем он закрыл день незначительно ниже нулевой отметки. «Technology стоят наверху, потому что длинные ставки упали еще до аукциона, и теперь, когда по всей кривой доходности наблюдается рост ставок, технологические акции начинают распродавать, а это единственное, что поддерживало рост индексов», — сказал Питер Буквар, главный инвестиционный стратег компании Bleakley Advisory Group. «А поскольку S&P 500 и Nasdaq 100 растут почти каждый день в течение вот уже трех недель, рынок перекуплен, так что коррекция назрела».

Большой сюрприз

Инфляция в США в июне неожиданно ускорилась до +5.4% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком с 2008 года. Рост базовых потребительских цен также превысил прогнозы и составил +4.5%. Трудно понять, почему тот, кто был обеспокоен инфляцией шесть недель назад, не стал бы беспокоиться еще больше после этих данных, пишет Кэмерон Крайз из Bloomberg. Джерома Пауэлла, несомненно, спросят о том, как планирует реагировать ФРС — вместе с его мыслями о дополнительных планах правительства по стимулированию — когда он начнет двухдневное выступление перед Конгрессом в среду. Однако коллеги Пауэлла, похоже, не слишком обеспокоены. Мэри Дейли отметила отчет об индексе потребительских цен как ожидаемый "всплеск", а также сообщила CNBC, что ФРС может начать сокращения объёмов скупки облигаций "в конце этого года или в начале следующего". Томас Баркин написал, что более высокая заработная плата работников с низкими доходами способствует инфляционному давлению, добавив, что к сентябрю прогнозы должны стать более ясными, отчасти в зависимости от того, смогут ли вакцины положить конец пандемии. Оба являются голосующими членами ФРС в этом году.

Переговоры откладываются

По словам источников, переговоры по ядерной программе Ирана вряд ли возобновятся до тех пор, пока в следующем месяце страна не выберет нового президента. Еще один промах в графике может еще сильнее сказаться на энергетических рынках, рассчитывающих на экспортные поставки иранских нефти и газа в конце этого года. Между тем, МЭА ранее предупреждало, что рынок нефти столкнется с угрозой значительного ужесточения и роста цен, если ОПЕК+ не разрешит свое противостояние и не увеличит добычу. В 2021 году потребление должно вырасти на +5.4 миллиона баррелей в день. Тем не менее, существует небольшая вероятность новой ценовой войны, добавило агентство.