Главным событием вчерашнего дня стала публикация данных по инфляции в США. Июньский показатель вырос до 5,4% в годовом выражении с майских 5%. Аналитики ожидали сокращения инфляции до 4,9%.

Реакция американского рынка была удивительной: на публикации данных Индекс S&P500 просел почти на полпроцента, но очень скоро просадка была не только выкуплена, но и рынок сумел переписать исторический максимум, после чего продажи возобновились. По итогам дня американские индексы потеряли около трети капитализации.

Нелогичной была и реакция на первые отчетности крупнейших эмитентов. JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group отчитались лучше ожиданий, но по итогам дня их котировки снизились более чем на процент. При этом акции PepsiCo на также хорошем отчете выросли на 2,3%.

Таким образом, картина пока складывается следующая. Инфляция в США растет, и с учетом прогнозов повышения ВВП США на 7% в нынешнем году, ФРС вполне может начать сворачивать выкуп бумаг с рынка в более ранние, чем ожидалось, сроки. При этом сезон отчетностей может не оказать поддержку рынку, поскольку позитивные результаты уже во многом заложены в котировки.

В ближайшие дни сильное влияние на рынок будут оказывать заявления членов ФРС и его главы Джерома Пауэлла. В целом же можно ждать, что по фондовым площадкам прокатится коррекционная волна снижения.

Пока же перед нашим открытием американские фьючерсы теряют чуть более 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть слабо снижается, но остается дороже 76 долларов за баррель. На таком фоне можно было бы ждать открытия российских торгов легким снижением, но сегодня первый день без дивидендов будут торговаться «Газпром», АФК «Система» и ВТБ. Только их дивидендный гэп отберет у Индекса Мосбиржи более полупроцента.

Первые две бумаги можно смело докупать, как только внешний фон стабилизируется и начнет улучшаться.

Очень перспективно выглядит «Норникель», который уверенно закрепился выше 25 тыс руб за акцию, и технически должен продолжить рост. Продолжается ралли в бумагах черных металлургов. Однако сейчас присоединяться к восходящему движению страшновато, все-таки риски общей коррекции присутствуют, а по этим бумагам фиксация спекулятивной прибыли может быть сильной.

Рубль в паре с долларом вчера уходил под отметку 74, но под занавес торгов все завоевания растерял. Сегодня российская валюта вновь пытается укрепиться, но сделать это будет очень сложно. Против рубля сегодня будет играть общее снижение аппетита к риску, в том числе и очередная волна усиления курса доллара к корзине мировых валют. Так, пара евро-доллар торгуется ниже отметки 1,18.

Техническая перекупленность по паре доллар-рубль сейчас снята, и ее рост может возобновиться при появлении даже не очень значимого негативного повода.