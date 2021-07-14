Тон торгам задает нефть
Торговая динамика была разнонаправленной. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории, но основные индексы удержались в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Мечела (+3,62%). Аутсайдерами ввиду закрытия дивидендного реестра остались акции Лензолота (-19,51%). Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 74-75.
Сырьевой сегмент удерживает рынок от коррекции. Цена на нефть вновь подскочила к $76, несмотря на сомнения Международного энергетического агентства в отношении быстрых темпов восстановления потребления. Впрочем, для этого рынка важнее ситуация вокруг соглашения ОПЕК+, чем мнения аналитиков. Негативные сигналы, касающиеся темпов роста мировой экономики, и отсутствие компромисса насчет лимитов добычи среди участников сделки ОПЕК+ не отменяют решающего воздействия иных факторов, в частности макроэкономической статистики по США. Инфляция в Штатах разогналась до 5,4% в годовом выражении, что вызывает повышение цен на нефть и металлы. Акции металлургического сектора стимулируют рост на российском фондовом рынке, хотя торговая активность на нем немного снизилась.
Сургутнефтегаз, ап (-0,94%), покупка, цель: 86 руб. Скрытый фундаментальный потенциал в этих акциях обусловлен недооценкой к балансовой стоимости и дивидендными возможностями. Кроме того, префы Сургута выступают в качестве защитного инструмента на случай ослабления рубля.
Вероятна смешанная динамика. В США будет отыгрываться отчетность крупнейших банков. В России в фокусе аукцион ОФЗ. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ равна 100%, однако Минфин проведет выпуск классических гособлигаций. Объем спроса может быть в пределах 15 млрд руб. Кроме того, закроется книга заявок на участие в IPO EMC.
Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3850-3920 пунктов. Лидерами роста, на наш взгляд, станут акции металлургических и нефтегазовых компаний, аутсайдерами окажутся акции банков и ретейлеров. Разворот намечается в котировках Полюса (+1,08%).
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