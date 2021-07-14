Инфляция в США за июнь вновь превзошли ожидания аналитиков и инвестсообщества. CPI составил 5,4% г/г при консенсусе 4,9% и 0,9% м/м при прогнозе 0,5%. За первое полугодие текущего года инфляция превысила 7% в годовом выражении.

Однако эта статистика не смогла прервать рост на рынках, поскольку фундаментально ситуацию она не изменила. Более трети ускорения инфляции было обусловлено повышением цен на подержанные автомобили на рекордные 10,5%. Так же, как и в мае, активно дорожали авиабилеты, энергоресурсы, гостиничные номера. Все это указывает на временный характер нынешнего всплеска инфляции. Ускоряется она и в циклических секторах, и на рынке труда, переживающем серьезный дефицит кадров, что указывает на появление долгосрочного инфляционного эффекта.

ФРС рассчитывает на разгон временной части инфляции, связанный с восстановлением испытавших спад секторов экономки, таких как туризм, общепит и индустрия гостеприимства. Также регулятор связывает скачок инфляции с проблемами производства и логистики. Эти факторы будут способствовать росту цен во всех сегментах, но он будет в рамках целевого уровня ФРС 2% (со среднесрочными отклонениями). Федрезерв больше беспокоится из-за риска возвращения дефляции, при которой почти все инструменты монетарной политики работают неэффективно, чем из-за инфляции выше 3%.

На завтрашнем выступлении в Конгрессе Джером Пауэлл снова подтвердит ранее звучавшие тезисы. Он вновь укажет на то, что ускорение инфляции носит временный характер, легко намекнув, что в случае необходимости регулятор может пересмотреть сроки повышения ставок. Доходность десятилетних облигаций США, в марте достигшая локального максимума на уровне 1,74%, опустилась до 1,36%, что свидетельствует о доверии долгового рынка к политике ФРС. Таким образом, сюрпризов завтра не ожидаем и советуем инвесторам не принимать торговых решений, ориентируясь на кричащие заголовки новостей.