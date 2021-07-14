Прогноз финансовых результатов "Северстали" за II квартал: EBITDA +39%
Северсталь 16 июля в 10:00 по московскому времени должна опубликовать свои финансовые результаты за 2К21. Мы прогнозируем, что выручка составит $2 902 млн (+31% кв/кв), EBITDA — $1 610 млн (+39% кв/кв), а рентабельность EBITDA — 56% (против 52% в 1К21). Свободный денежный поток должен составить $910 млн, что предполагает высокую доходность по квартальным дивидендам на уровне 4.8% (80 руб. на акцию). Мы ожидаем, что рынок позитивно отреагирует на сильные результаты.
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