Во вторник цены на нефть продолжали расти на фоне очередного ежемесячного отчета МЭА, в котором агентство сохраняет оптимистичный взгляд на рынок. Также поддержку оказало снижение запасов нефти в США по данным API.

Специалисты МЭА по-прежнему ожидают, что рост спроса в 2021 г. составит 5,4 млн б/с и в 2022 г. потребление вырастет еще на 3 млн б/с.

МЭА придерживается оптимистичного взгляда на цены, полагая, что страны ОПЕК+ в условиях отсутствия консенсуса на последнем заседании сохранят квоты на добычу на прежнем уровне. Это может увеличить дефицит на рынке нефти и привести к дальнейшему росту нефтяных котировок.

В то же время МЭА отмечает высокий уровень неопределенности, связанный с конфликтом внутри альянса. В МЭА подчеркнули, что рынки нефти, вероятно, останутся нестабильными до тех пор, пока не будет ясности о будущем сделки ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent во вторник поднялись выше $76 за баррель и остаются в этой зоне сегодня с утра. Восстановление продолжается несмотря на риски увеличения добычи ОПЕК+. При сохранении сентимента вероятен дальнейший рост, но пока сложно с уверенностью говорить об обновлении максимумов. Диапазон $74–78 за баррель выглядит справедливым, с учетом существующих рисков.

Главное таможенное управление Китая сообщило во вторник о падении импорта нефти в I полугодии 2021 г. на 3% до 9,8 млн б/с. Это первое полугодовое снижение с 2013г. Слабая динамика импорта связана с нехваткой импортных квот, обслуживанием НПЗ и ростом мировых цен, сдерживающим закупки. Важным фактором также стала высокая база II квартала 2020 г., когда Китай активно скупал дешевую нефть для своих резервов. Если замедление китайского импорта продолжится в будущем, то для цен на нефть это будет негативным фактором.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти и бензина снизились на 4,1 млн и 1,5 млн баррелей соответственно, запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей. Данные оказались преимущественно позитивными. Сегодня официальную статистику представит EIA.