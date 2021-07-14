Сектор российских еврооблигаций: Petropavlovsk выкупает выпуск 2022 года. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% (г/г), свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет — с августа 2008 года. На этом фоне 5- и 10-летние UST вчера прибавили по доходности 4-5 б. п. Petropavlovsk объявил тендер по выкупу бондов с погашением в 2022 г. на сумму до $200 млн. Цена выкупа – 102,5% от номинала. Кроме того, компания предлагает премию в $30 на облигацию номиналом $1000 за ранее согласие на участие в тендере. Прием заявок на участие в тендере – до 9 августа; ранний дедлайн – 26 июля.

Сектор ОФЗ: рынок готовится к заседанию по ставке. Короткий участок кривой практически подготовился к заседанию по ключевой ставке ЦБ 23 июля: доходность однолетней ОФЗ вчера на закрытие рынка достигла 6,54%. Впрочем, кривая может стать еще более плоской, если ЦБ не только значимо повысит ставку, но и продолжит трансляцию жестких сигналов рынку.