McDonald’s в последние годы осуществлял процесс рефранчайзинга, что позволило компании повысить операционную маржинальность с 33% в 2016 г. до 44% в 2019 г. (операционная маржа собственных ресторанов составляет 18% vs франчайзинг 82%) и снизить волатильность доходов. Доля ресторанов, работающих по системе франчайзинга, повысилась с 85% до 93% за аналогичный период. В долгосрочном периоде компания планирует нарастить данную долю до 95%.

Компания активно развивает новые форматы ресторанов с фокусом на цифровые решения, что позволяет повысить силу бренда и лояльность клиентов. В 2020 г. McDonald’s предоставила новую стратегию развития Accelerating the Arches, в рамках которой компания ставит ряд задач: повышение эффективности маркетинговых расходов; диверсификация меню; диджитализация, развитие доставки и формата Drive Thru. Реализация данной стратегии вкупе с запуском программы лояльности позволит McDonald’s укрепить рыночные позиции.

В нашем прогнозе мы закладываем в 2021 г. полное восстановление выручки до уровня пре-пандемии с последующим выходом на долгосрочные темпы роста (~5%). Закладываем рост количества новых точек до ~44,5 тыс. при совокупных продажах в ~$29 млрд к 2026 г. Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании, однако на текущий момент оцениваем акции, как справедливо оцененные, учитывая уровни рыночных мультипликаторов (P/E 25х). Целевая цена акций McDonald’s на 3 и 5 лет, по нашим оценкам, составит $225 и $295, соответственно.

Основные риски:

• Общий тренд на здоровое питание понижает совокупный спрос на продукцию ресторанов быстрого питания.

• Существенный рост цен на сырье и/или рост заработной платы могут привести к снижению маржинальности.

McDonald’s — мировой лидер (рыночная доля на рынке бургеров 47%) в сфере ресторанов быстрого обслуживания (>39 000), которые представлены в более чем 100 странах мира. Выручка компании формируется за счет продаж в собственных ресторанах и доходов от франчайзинга. Компания предоставляет несколько видов франшиз: Conventional Franchise – в рамках которой франчайзи оплачивает арендные платежи и роялти (~15% от продаж франчайзи); Developmental License – франчайзи оплачивает роялти (~5% от продаж); Affiliate – франчайзи выплачивает роялти и McDonald’s участвует в капитале франчайзи. 93% ресторанов компании работают по системе франчайзинга. Роялти и платежи по аренде формируют ~56% выручки и 88% валовой прибыли. McDonald’s обладает диверсифицированной географией продаж – на продажи вне США приходится 57% совокупных продаж сети.