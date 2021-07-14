На старте сессии рубль находился под давлением негативного внешнего фона, но затем перешел к активному укреплению благодаря умеренному повышению нефти. В то же время глобальные площадки некоторое время снижались.

Несмотря на то что вчерашние данные по инфляции в США превысили ожидания по всем показателям, вызванный этой статистикой провал рынков быстро выкупили. Американские индексы даже обновили исторические вершины, но затем снизились, вернувшись к дневному минимуму. При этом индекс доллара лишь умеренно скорректировался, после чего ускорил рост, закрывшись вблизи трехмесячных вершин.

Сегодня нисходящее движение на глобальных площадках получило развитие. С одной стороны, инертность мышления инвесторов сохраняет надежду, что в этот раз все закончится хорошо, как это уже не раз происходило за более чем 10 лет. Однако многие участники рынков уже не верят утверждению ФРС о том, что всплеск инфляции является временным.

На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике рисковых активов способен сыграть полугодовой отчет о монетарной политике, с которым глава ФРС выступит сегодня и завтра в Конгрессе. Обычно текст выступления появляется раньше. От того, смогут ли эти слова убедить рынки в том, что у регулятора все под контролем, будет зависеть по меньшей мере краткосрочная тенденция на мировых биржах.

Развивающиеся валюты утром укреплялись благодаря снижению доллара. Однако после открытия у нас основных торгов доллар перешел к активным восходящим попыткам, вызвав просадку сектора, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику. Вслед за восходящим стартом индекса гособлигаций RGBI вновь просел, символически обновив 15-месячный минимум.

В начале основных торгов рубль сдал позиции в рамках коррекции из-за активного снижения нефтяных цен. Однако к текущему моменту они восстановились благодаря новости о договоренности по сделке ОПЕК+, вернув рубль к достигнутым вершинам.

Нефть пытается возобновить рост

Поначалу нефть умеренно снижалась, но утром перешла к восстановлению. Однако после старта европейской сессии котировки стали быстро сдавать позиции. К текущему моменту нефть резко восстановилась благодаря новости о достижении компромисса между Саудовской Аравией и ОАЭ по сделке ОПЕК+. Сейчас Brent торгуется в небольшом минусе около отметки $76,3.

Давление на нефть оказало общее ухудшение ситуации на мировых рынках. Кроме того, ночные данные Американского института нефти показали немного более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти.

Сегодня в 17:30 МСК Минэнерго США представит финальную отраслевую статистику. Ожидается снижение запасов нефти на 4,4 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,9 млн барр.

Доллар не смог продолжить восходящий импульс

В начале дня американская валюта продолжила развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, ставшее реакцией на неожиданное ускорение инфляции в США. Индекс доллара (DXY) приближался к трехмесячной вершине, но затем стал активно снижаться. В начале европейских торгов DXY совершил несколько восходящих движений, но затем обновил дневной минимум, теряя сейчас 0,2% вблизи отметки 92,6 п.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по индексам цен производителей (15:30 МСК), которые способны усилить инфляционные опасения, если существенно превысят прогноз. Это вызовет очередную волну роста доллара.

Европейская валюта в четверг демонстрирует восстановление. В начале основной российской сессии котировки резко снизились, но вскоре вернулись к активному расту. Сейчас пара EUR/USD находится вблизи уровня 1,180, прибавляя 0,2%.

Техническая картина

Пара USD/RUB вновь приближается к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Более надежным сигналом, свидетельствующим о выходе из него, будет закрытие часовой свечки ниже поддержки 73,74 руб.