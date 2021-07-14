В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+6,07%) и котировки Распадской (+3,74%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,48%), которые продолжали нисходящую коррекцию, и акции Газпрома (-2,84%), упавшие после дивидендной отсечки.

С технической точки зрения дивидендный разрыв позволил бумагам Газпрома снять краткосрочную перекупленность, что, с одной стороны, открывает перед котировками новые горизонты роста. С другой, однако, среднесрочная перекупленность акций, скорректировавшихся от пиков с 2008 года, может способствовать развитию коррекции в район нижней полосы Боллинджера дневного графика (268 руб) при закреплении ниже поддержки 280,50 руб. У текущих отметок наиболее рискованные инвесторы могут пытаться открыть “длинные” позиции с расчетом на возвращение к недавним пикам: позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше 290 руб. В остальном стоит учитывать опасность развития коррекционного нисходящего движения при преодолении 280,50 руб.