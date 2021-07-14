Индекс Мосбиржи на торгах 14 июля к 11:30 мск снизился на 0,9%, следуя за динамикой на биржах США на фоне слабовыраженных движений нефтяных котировок.

Поводом для продаж стали вышедшие накануне данные по инфляции в США, оказавшейся существенно выше прогноза. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,9% м/м, хотя ожидалось его повышение только на 0,5%. В этой связи усиливаются ожидания ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие кварталы. Банковский сектор Штатов выглядел хуже рынка на торгах 13 июля. Динамика котировок американских банков обусловила снижение акций Сбера накануне и котировок ВТБ на текущей сессии.

Между тем JPMorgan Chase & Co отчитался за второй квартал ростом прибыли на 155% г/г ввиду высвобождения резервов на возможные потери и резкого увеличения числа заключенных сделок. Прибыль Goldman Sachs Group за апрель-июнь также существенно превысила прогнозы аналитиков. Драйвером ее роста стала рекордная активность на рынке слияний и поглощений. В то же время отчетность упомянутых банков отражает ослабление торговой активности на фондовом рынке по сравнению с прошлым годом. Предполагаем, что позитив, связанный с сильной отчетностью JPM и GS, будет отыгран рынком с некоторым запозданием.

Отечественный фондовый рынок отреагировал продажами на заявление Ангелы Меркель о необходимости продолжения поставок газа через Украину даже после завершения строительства газопровода Северный поток–2, а также на комментарии МИД ФРГ об успешном продвижении переговоров с США, касающихся этого проекта.

Наш базовый сценарий предполагает, что в среднесрочной перспективе Европа смягчит свои позиции не только в отношении Северного потока – 2, но и в отношении сотрудничества с Газпромом. Это будет происходить по мере изменения монетарной политики ФРС в сторону ужесточения при продолжающемся усилении инфляционных ожиданий и связанного с этим повышения требований к доходности вложений на фондовом рынке. Складывающаяся ситуация в ближайшие кварталы поддержит рост биржевых цен на уголь и газ.

Лучше рынка второй день подряд торгуются акции Мечела. Драйвером роста для них стала новость о рекордном удорожании угля на европейской бирже. Цена августовского фьючерса на уголь в Роттердаме достигла $131 за тонну. Повышение мирового спроса на уголь позволяет рассчитывать, что Мечелу удастся прийти к компромиссным решениям в отношении задолженности перед западными кредиторами и избежать судебных разбирательств с ними. Позитивным для привилегированных акций компании фактором стало и закрытие реестра акционеров на получение дивиденда за 2020 год.

Технические факторы сигнализируют о вероятности выхода российского рынка на положительную территорию до конца текущих торгов. Индекс Мосбиржи тестирует уровни сильной поддержки, целевой диапазон на закрытие для него: 3855-3895 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,15-74,65 и 86,95-87,85 соответственно. При этом в ходе торгов 15 июля отечественные фондовые площадки могут вернуться в красный сектор.