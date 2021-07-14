о данным Минфина, профицит федерального бюджета в июне вырос до 183 млрд руб, таким образом достигнув 625 млрд руб. с начала года. Пока высокие значения профицита можно во многом объяснить сезонностью – в мае-июне темпы исполнения расходов обычно ниже, чем во многие другие месяцы, тогда как доходы не имеют столь ярко выраженной сезонной просадки. Однако, даже с исключением сезонности бюджет выглядит скорее сбалансированным, но точно не стимулирующим (каким он был почти весь 1 кв. 2021 г.). На графике видно, что чистый приток средств в банковскую систему по бюджетному каналу сейчас близок к нулю.

Доходы остаются достаточно стабильными…

Непосредственно в июне динамика доходов сохранилась достаточно стабильной м./м. с исключением сезонности (+0,2% м./м.). При этом, наблюдался умеренный рост нефтегазовых доходов (+4,8% м./м.) и поступлений по НДС (+4% м./м.). Просели поступления по акцизам и прочим налоговым поступлениям (среди возможных причин – падение по внешнеторговым ненефтегазовым пошлинам и/или безвозмездным поступлениям).

…тогда как в расходах сохраняется тренд на сокращение социального стимулирования

По ходу исполнения расходов видно, что тренд на сворачивание антикризисного социального стимула продолжается — второй месяц подряд социальные расходы падают (-9% м./м. с исключением сезонности), а их падение г./г. — самое значительное среди всех основных направлений расходов (-26% г./г.). Правда, и в инфраструктурных расходах наблюдается временная пауза, обусловленная крайне значительными расходами на эти цели в мае (тогда с исключением сезонности расходы на национальную экономику выросли на 153% м./м., поэтому их падение на 61% м./м. в июне вряд ли можно считать просадкой — скорее, это нормализация).

Минфин обещает «нормализовать» бюджетную политику уже в 2022 году

В целом, уже на протяжении двух месяцев статистика исполнения бюджета показывает, что выход из антикризисно-стимулирующего состояния бюджетной политики уже не просто риторика Минфина. Тренд на нормализацию взят на опасениях перегрева экономики (факторы роста для ВВП есть и вне бюджетного поля, а инфляционный навес налицо). И, хотя в этом году, бюджет, скорее всего, останется дефицитным (А. Силуанов недавно озвучивал уровень ~1 трлн руб.), в 2022 г. Минфин планирует перейти к небольшому профициту (хотя действующий план предполагал сохранение дефицита на уровне 1,2 трлн руб.) – об этом министр заявлял в начале июля. Как мы понимаем, основной фактор таких изменений – обещанное свертывание антикризисной поддержки и более высокий (по сравнению с действующим планом) ожидаемый уровень доходов (сейчас в бюджет 2022 г. заложена цена нефти в 46,6 долл./барр).