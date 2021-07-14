Сводный индекс опережающих экономических индикаторов (Leading Economic Index от Conference Board) в мае повысился на 1,3% м/м, достигнув 114,5 пункта (2016: 100). Темпы роста за апрель были пересмотрены с 1,6% до 1,3%, за март — с 1,3% до 1,4%. Еще при релизе апрельской статистики экономисты The Conference Board отметили, что индекс LEI превысил отметку января 2020 года (112,0). В мае показатель обновил максимум. Месяцем ранее в The Conference Board прогнозировали рост ВВП США за второй квартал в диапазоне 8-9% г/г, а за текущий год в целом — на 6,4%. Обновленный прогноз аналитиков агентства предполагает увеличение ВВП на 9% во втором квартале и на 6,6% по итогам года. Отмечается, что усиление опережающих индикаторов было повсеместным. Динамика количества первичных заявок на пособие по безработице внесла наибольший положительный вклад в майское значение индекса, а единственным негативным компонентом в нем оказалась динамика числа выданных разрешений на строительство жилья.

Обратите внимание, что индекс LEI соответствует состоянию экономики в мае, а приведенные ниже показатели отражают результаты июньских опросов менеджеров и потребителей.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в июне снизился с 61,2 до 60,6 при прогнозе 61,0. Хотя изменение индекса оказалось небольшим и его значения выше 60 указывают на быстрое увеличение деловой активности, динамика компонентов этого индекса отражает неоднозначную ситуацию. С одной стороны, компонент, отвечающий за объемы производства, вырос с 58,5 до 60,8, что сигнализирует об ускорении темпов выпуска продукции, несмотря на проблемы в цепочках поставок.

С другой стороны, компонент индекса, связанный с уровнем занятости в секторе, вызывает обеспокоенность. Он снизился с 50,9 до 49,9, а это говорит о сокращении темпов найма, притом что еще в апреле он составлял 55,1. За июнь в промышленности было создано лишь 15 тыс. рабочих мест, поэтому снижение компонента занятости до 49,9 в целом совпадает с общей экономической картиной. Спрос со стороны работодателей значительно превышает предложение квалифицированной рабочей силы, поэтому темпы найма остаются невысокими.

Более настораживающим моментом стало повышение в июне компонента индекса, отражающего уровень цен в секторе, с 88,0 до 92,1 — максимального уровня с 1970 годов. Рост цен обусловлен дефицитом материалов и сбоями в цепочках поставок в последние месяцы. Существует риск, что слишком быстрое повышение цен может ослабить спрос.

В целом деловая активность остается высокой, но растущие отпускные цены и недостаток рабочей силы в ряде отраслей промышленности способны ограничить восстановление в производственном секторе в ближайшие месяцы.

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM в июне неожиданно упал с 64,0 до 60,1 пункта. Это сигнализирует о замедлении высоких темпов роста активности в секторе услуг. Консенсус-прогноз предполагал снижение лишь до 63,5.

Компонент индекса, отслеживающий занятость в секторе услуг, обвалился с 55,3 до 49,3 пункта. Однако уход компонента индекса ниже 50 не подтверждается данными о росте рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июнь. Напомним, что только в индустрии досуга и гостеприимства появилось 343 тыс. новых рабочих мест. Эти наборы данных редко противоречат друг другу, поэтому инвесторам следует пристально следить за статистикой по рынку труда в следующем месяце. В комментариях к релизу индекса было прямо указано, что рост деловой активности в секторе ограничивается нехваткой рабочей силы.

Компонент индекса, связанный с уровнем цен в секторе услуг, опустился с 80,6 до 79,5, но остается достаточно сильным. Вкупе с аналогичным компонентом индекса деловой активности в производственном секторе этот индикатор сигнализирует, что индекс потребительских цен (CPI) за июнь может оказаться ближе к 6%, чем к 5% (г/г).

Индекс доверия потребителей от Conference Board в июне неожиданно вырос до 127,3 пункта при общерыночном консенсусе на уровне 119,0. Кроме того, предыдущее значение показателя было пересмотрено со 117,2 до 120,0. В июне и в мае оптимизм потребителей усилился, благодаря чему показатель приблизился вплотную к уровням начала 2020 года (около 130). Индекс доверия потребителей восстановился до средних отметок 2019 года. Эти позитивные факторы позволяют предположить, что потребительские траты в ближайшие месяцы будут расти.

Индекс текущей экономической ситуации (компонент индекса доверия), который основан на оценках потребителями состояния рынка труда и условий для ведения бизнеса, вырос с 148,7 до 157,7 пункта. Наиболее важно, что со 100,9 до 107,0 пункта за июнь повысился компонент индекса, отражающий видение потребителями перспектив экономики на горизонте шести месяцев. Доля потребителей, предполагающих, что в ближайшие месяцы станет больше вакансий, сократилась, а процент респондентов, считающих текущие условия на рынке труда привлекательными, увеличился. Иными словами, потребители начинают оценивать привлекательность рынка труда как приближающуюся к максимуму ввиду обилия вакансий. В этой связи вполне закономерно увеличение оптимизма потребителей в отношении их будущих доходов на горизонте полугода. Краткосрочные инфляционные ожидания усилились, но это не оказало существенного влияния на покупательские планы. Более того, доля потребителей, собирающихся приобрести дом, автомобиль или крупную бытовую технику, расширилась по сравнению с майским результатом. Мы полагаем, что потребительские расходы продолжат поддерживать экономический рост в краткосрочной перспективе.

Ключевые опережающие индикаторы США свидетельствуют о продолжении восстановления экономики во втором квартале. Тем не менее стоит учесть, что риск дальнейшего ускорения инфляции и сохранение недостаточно высоких темпов найма может ограничить потенциал реального роста ВВП. Мы видим признаки того, что экономика США близка к пиковым темпам восстановления. После выхода на максимумы ее рост закономерно замедлится.