Финансовые затруднения испытывают почти 76% домохозяйств в России, показало исследование Росстата. При этом чтобы свести концы с концами в среднем российским семьям нужно около 61 тысячи рублей — на 2,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Алексей Коренев — об уровне потребления в России, тарифном регулировании и налоговой нагрузке для малоимущих.

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Более 20% наших сограждан живут за чертой бедности, что модальная заработная плата в стране составляет около 20 тысяч рублей, что галопирующая инфляция съедает значительную часть доходов наших сограждан, что постоянно растущие тарифы ЖКХ, транспортников, иные расходы на товары и услуги первой необходимости не дают даже теоретической возможности большинству отечественных домохозяйств выйти на такой уровень потребления, когда не приходится считать копейки от зарплаты до зарплаты.

В этот же "котел неприятностей" надо добавить и чрезвычайную закредитованность россиян и лавинообразный рост личных банкротств. Только за первую половину текущего года число банкротств граждан выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2021 года суды признали банкротами 88 тысяч человек, а всего с момента запуска процедуры банкротства в октябре 2015 года банкротами стали уже 370 тысяч человек. И ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

Что можно было бы сделать в этой ситуации? Вопрос тарифного регулирования — это отдельная тема, и правительство обещает ею заняться. Обуздать инфляцию тоже непросто, и зав задача зависит от множества трудно прогнозируемых факторов.

По крайней мере, быстро вернуть инфляцию на приемлемые уровни вряд ли получится.

Но я бы предложил обратиться к старой как мир теме налоговой нагрузки на малоимущих. Практически во всех высокоразвитых и развивающихся странах существует необлагаемый налогом уровень доходов. Это не только вопрос социальной справедливости, но и экономической эффективности функционирования государственных институтов.

Давайте разберемся в проблеме с цифрами. Допустим, в России вводится необлагаемый налогами уровень величиной в один МРОТ (учитывая, сколько у нас трудящихся получают близкий к этой цифре заработок, тема более чем актуальна).

Государство из-за этого "недособерет" 1662,96 рубля с каждого трудящегося. Таких у нас насчитывается примерно 72,5 млн человек — то есть 120,6 млрд рублей в месяц, или 1,45 трлн рублей в год. Сумма вроде бы приличная — это 1,36% ВВП страны, или 7,71% от доходов бюджета на 2021 год.

И налоговики очень любят ссылаться на эти данные, убеждая, что потеря такой части доходов фатально скажется на экономике государства.

Однако, выступая против, поборники "налогов для всех" забывают уточнить, что указанные 1,45 трлн рублей не выпадают из экономики страны. Люди не спрячут и не сожгут эти дополнительные 1662 рубля. Они понесут их в магазины, приобретая необходимые им товары и услуги.

А это значит, что 20% тут же вернется в виде НДС и еще 20% в виде налога на прибыль.

И это только прямые поступления в бюджет. Будет еще масса косвенных. Не говоря уже о росте потребительской активности, которая потянет за собой и активность производственную. Так что, обсуждая в очередной раз тему доходов наших сограждан и критической бедности отечественных домохозяйств, мы неизбежно приходим к вопросам снижения налоговой нагрузки на малоимущих.