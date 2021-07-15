На отечественных фондовых площадках развивается коррекция. Большинство бумаг вновь закрылось на отрицательной территории. Индекс Московской биржи опустился на минимум с конца июня. В лидерах роста оставались префы Мечела (+6,15%). Падение продолжили акции Лензолота (-4,59%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

ЦБ допускает ускорение инфляции. Аналитики Банка России не исключают, что пик инфляции еще не пройден. Поскольку проинфляционные факторы создают основные риски для экономики, регулятор на заседании 16 июля способен поднять ключевую ставку сразу до 6,5% годовых. Впрочем, на наш взгляд, вероятность ее повышения как на 0,5 п.п., так и на 1,0 п.п. одинакова. Влияние этого шага регулятора на курс рубля в краткосрочной перспективе будет незначительным.

Разногласия в ОПЕК+ преодолены. Новое заседание участников соглашения может состояться на горизонте нескольких недель. По его итогам будет принято компромиссное решение, учитывающее позиции ОАЭ. Дефицит на нефтяном рынке составит 1-1,5 млн баррелей в сутки. Вместе с тем есть риск его сокращения за счет увеличения добычи сланцевой нефти. Реакция цен на нефть на эти новости и предположения не была ярко выраженной. По нашим прогнозам, до подведения итогов предстоящего заседания ОПЕК+ нефтяные котировки останутся в диапазоне $70-75. Поддержку им оказывает спрос в Китае, Европе и США. Дополнительный позитив связан с тем, что запасы углеводородного сырья в Кушинге упали на максимальные с апреля 1,5 млн баррелей.

Ожидаем смешанную динамику. Рынки отыгрывают результаты корпоративной отчетности в США и макростатистику. В России может состояться IPO ЕМС. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3800-3850 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 74-75.