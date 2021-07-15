По итогам вчерашнего дня индекс РТС «потерял в весе» 1,4%. Интерес представляла статистика про инфляции в США, выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе и события на нефтяном рынке. В последние недели индекс РТС движется в рамках «слабонисходящего» коридора с нижней границей на сегодня 1612.

Глава ФРС Дж.Пауэлл в Конгрессе повторил в очередной раз, что в ближайшие месяцы инфляция будет высокой а потом снизится, что сейчас необходимо продолжить стимулирование экономики. Надо сказать, что не все авторитетные эксперты разделяют это мнение. Экс-глава Минфина США Стивен Тернер Мнучин не считает, что инфляция будет временной, и ФРС следует немедленно сократить выкуп активов. Также не считает временной инфляцию глава Black Rock Ларри Финк. Растущие долги, нарастающая эмиссия центральных банков поставила мировую экономику перед мировым инфляционным кризисом. Те инвесторы, которые сейчас покупают акции «широким фронтом» могут через какое-то время пересмотреть свои взгляды и начать покупать золотобывающие акции и акции компаний с надежным растущим бизнесом. У нас в России последних не очень много, к слову. Акции «Норильского Никеля» можно покупать в долгосрок, акции «Сбербанка».

Вчерашние данные по инфляции из США носят шокирующий характер. Индекс потребительских цен за июнь показал самый быстрый годовой рост с 2008 года. К примеру, за полгода в США цены на продукты питания выросли на 9,2%, на прочие товары — на 5,1%. Цены на подержанные автомобили за последний год выросли почти на 45%. Фондовый рынок США показал нейтральную динамику. Сигнал на продажу акций скорее всего придет с рынка облигаций, а последний пока спокоен.

Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по поставке нефти на мировые рынки, что открывает дверь к увеличению нефтедобычи. Вероятно, ОПЕК+ повысит квоты на добычу для ОАЭ. Поскольку увеличение нефтедобычи происходит на фоне напряженной ситуации с коронакризисом, котировки нефти несколько снизились. ВОЗ объявила о начальном этапе третьей волны коронакризиса КОВИД-19 в мире. Катастрофического снижений котировок нефти не произошло, потому что возвращение иранской нефти в полном объеме на мировые рынки затягивается. Стало известно, что переговоры о возобновлении Иранской ядерной сделки 2015 года не возобновятся до середины августа.

Сегодня ожидаю нейтрального открытия. Летняя динамика с минимальными изменениями котировок акций продолжится. К слову, такая же динамика с отсутствием тренда наблюдается и на других развивающихся рынках.



