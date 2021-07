Nike обдумывает приобретение доли в компании SpringHill Co., принадлежащей звезде НБА Леброну Джеймсу и оцененной более чем в $750 млн. По сообщениям Variety и The Information, в настоящее время идут предварительные переговоры о покупке этого актива с рядом потенциальных инвесторов, в числе которых Nike, а также поставщики потокового видео и технологические компании. При этом SpringHill Co. рассматривает продажу как миноритарного, так и мажоритарного пакета.

SpringHill Co. занимается разработкой медиапроектов совместно с New Line, Netflix, Nickelodeon, Awesomeness Films ViacomCBS, Warner Bros. и HBO.

Представители SpringHill Co. и Nike не комментируют потенциальную сделку. Между тем Леброн Джеймс и Nike сотрудничают на протяжении почти двадцати лет. Первый контракт они подписали в 2003 году, когда Джеймсу было 18 лет, а 8 декабря 2015-го Nike и звезда баскетбола заключили первый для компании пожизненный договор о сотрудничестве с представителем этого вида спорта. В 2011 году Джеймс стал миноритарным акционером футбольного клуба «Ливерпуль», с которым у Nike действует уникальный спонсорский контракт.

Мы считаем вполне вероятной покупку Nike как миноритарной, так и мажоритарной доли в SpringHill Co. Подобная сделка вполне вписывается в стратегию Nike, направленную на цифровизацию бизнеса и его расширение с целью выхода за рамки деятельности традиционного производителя спортивной одежды и обуви. По данным последнего на сегодня квартального отчета, на балансе компании было $9,89 млрд в виде наличных средств. Таким образом, покупка даже 100% в SpringHill Co. обойдется Nike лишь в 7,6% от доступного ей кэша. На наш взгляд, в долгосрочной перспективе приобретение этого актива может обеспечить увеличение акционерного капитала Nike. С учетом этого мы оставляем целевую цену по акции компании без изменений на уровне $170.