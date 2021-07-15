Вчерашний день был богат на события. Были опубликованы данные по производственной инфляции в США, которые оказались выше ожиданий. Однако глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, в очередной раз заявил, что рост цен носит временный характер и связан с дисбалансом спроса и предложения. На ближайшем заседании Федрезерв начнет обсуждать возможность сворачивания программы выкупа облигаций с рынка, но Пауэлл не ждет, что это произойдет в ближайшее время.

Сильно дергало и нефть. Сначала появилась информация, что Саудовская Аравия и ОЭА договорились по вопросу базового уровня добычи Эмиратами, и в целом картель с августа увеличит добычу на чуть больше изначально планируемые 0,4 млн баррелей в сутки. Однако потом эта новость была опровергнута. Ждем финального заседания ОПЕК+.

Америка в очередной раз, пусть и чисто символически, обновила исторический максимум, но удержаться на достигнутых высотах не смогла. Индекс S&P по итогам дня подрос лишь на 0,1%.

Мы выглядели хуже: Индекс Мосбиржи просел на 1,1%. Впрочем, более половины данного снижения обеспечили «Газпром» и ВТБ, которые вчера первый день торговались без дивидендов. Стоит отметить, что дивидендный гэп по бумагам был меньше размера выплат. Эмитенты могут довольно быстро закрыть его при улучшении внешнего фона.

Пока же внешнюю ситуацию можно назвать слабо негативной: на 0,1% снижаются американские фьючерсы, 0,8% теряет нефть, но при этом подрастают металлы.

Так что открытие нас ждет недалеко от вчерашних уровней, быть может, небольшим снижением. А дальше мы будем ориентироваться на внешний фон, где важное значение играет нефть. Трейдеры ждут новых сообщений с полей переговоров с ОАЭ, и по мере появления новостей движения котировок могут быть резкими и сильными. Пока же нефть продолжит получать поддержку от вчерашних данных по запасам в США: показатель снизился на 7,9 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 4,4 млн.

Впрочем, нынешнюю болтанку нефти можно расценивать как снятие технической перекупленности после сильного ралли и перед штурмом отметки 80 долларов за баррель.

Фиксацией краткосрочной спекулятивной прибыли можно объяснить и «покрасневшие» вчера бумаги черных металлургов. Среднесрочно их стоит продолжать держать в портфелях. Спекулятивно также можно попробовать подкупить «Северсталь» и НЛМК при первых признаках их роста.

Удручает Сбербанк, который опустился до 300 рублей. Бумага будет одним из бенефициаров грядущего повышения ключевой ставки. Но нужна какая-то хорошая новость, чтобы рынок вновь вспомнил про такого сильного эмитента, и погнал котировки в сторону 317 руб. При развороте Сбера вверх, к движению стоит присоединяться и спекулятивно, и среднесрочно.

Несмотря на нефтяной негатив, потихоньку подрастает рубль. Сегодня с утра в паре с долларом он торгуется около отметки 74. В котировки российской валюты сейчас закладывается повышение ключевой ставки ЦБ сразу на процентный пункт. Однако на сильное укрепление рубля рассчитывать не стоит. При самом положительном раскладе пара доллар-рубль не опустится далеко под отметку 73.