Российские индексы акций в среду ожидаемо снизились, чему во многом поспособствовали дивидендные отсечки в Газпроме и ВТБ. Однако масштаб падения мог бы быть более значительным, учитывая то, что цены на нефть снизились на 2,2% вместе с рядом других промышленных commodities.

Откат среды для индекса Мосбиржи не меняет общую картину. Котировки по-прежнему остаются в растущем тренде. Снизу можно следить за областью 3765–3775 п., отделяющей рынок от коррекции к границе тренда (3690–3700 п.). Наверху среднесрочные ориентиры находятся около 4000 п., но в ближайшие сессии такой подъем маловероятен. Сегодня возможна попытка спуска ниже 3800 п.

Дивидендный сезон завершается. Из крупных компаний остались отсечки только у Транснефти и Сургутнефтегаза. При стабильном внешнем фоне реинвестирование дивидендной потоков в июле–августе может позволить нашему рынку показать опережающую динамику относительно других развивающихся площадок.

Забыли про инфляцию, пока рынки не начнут падать

Позитивную динамику начали показывать драгметаллы, которые традиционно чувствительны к инфляционным факторам в долларе. Статистика вторника и среды по инфляции в США заметно превышает ожидания.

И хотя американские индексы акций выглядят относительно стабильно на этой неделе и находятся около рекордных отметок, на горизонте июля–сентября на рынках могут как раз начать разыгрывать инфляционную карту.

В данном случае важен фактор психологии. Пока рынки не падают, инфляция не волнует инвесторов. Когда же индексы начнут корректироваться, то именно опасения по поводу устойчивых компонент инфляционного процесса станут самой важной историей и в то же время оправданием этого самого падения, что будет активно транслироваться в СМИ. Другими словами, стоит рынкам только начать падать, как сработает эффект снежного кома: трейдеры вспомнят про накопленную сильную перегретость рынка, про завышенные P/E, про перспективу более раннего повышения ставки ФРС (уже в 2022 г.) и т.д.

В такой ситуации с точки зрения хеджирования портфеля имеет смысл временно перераспределить часть средств в защитные инструменты. В частности, это могут быть драгметаллы или акции золотодобывающих компаний (Полиметалл, Полюс).

В среду перед Палатой представителей Конгресса США выступал глава ФРС. Джером Пауэлл не удивил рынки и повторял практически те же слова, что и раньше. ФРС должна рассматривать текущую более высокую инфляцию как временную, если она не будет сохраняться из года в год. Если регулятор увидит, что инфляция остается существенно выше в течение определенного периода времени, угрожая инфляционным ожиданиям, то ФРС изменит политику. Сроки и детали сворачивания скупки активов будут обсуждаться на июльском заседании. При этом Пауэлл не ждет, что ФРС придется действовать очень быстро, даже если высокая инфляция сохранится.

Рынку этих комментариев пока оказалось достаточно. Американские индексы завершали вчерашний день без существенных изменений.

Что в России

Тем временем в России инфляция начала тормозить. Согласно оценкам Росстата, недельная инфляция сократилась до 0,06%, а годовой показатель снизился с 6,60% до 6,55%. Пока это лишь разовое замедление. В обзоре аналитиков Банка России вчера как раз отмечалось, что на потребительском рынке и в промышленности пока по-прежнему отсутствуют признаки ослабления инфляционного давления. В связи с этим можно предположить, что регулятор на заседании 23 июля примет решение повысить ставку более чем на 50 п.п. Среди прочих будет рассматриваться и шаг в 100 п.п.

С одной стороны, повышение ключевой ставки с 5,5% до 6,5% может в моменте вызвать негативную реакцию на долговом рынке. Однако, если посмотреть на доходности ОФЗ, то они во многом уже заложили подобный сценарий. Повышение ставки на 100 п.п. позволило бы снять неопределенность многих участников по поводу того, будет ли ЦБ и дальше ужесточать денежно-кредитную политику или же наконец цикл приостановится. В таком случае появилась бы возможность входить в долговые бумаги с дюрацией более 5 лет, не боясь значительной просадки котировок на горизонте ближайших кварталов.

В сложившихся условиях российский рубль выглядит привлекательно, учитывая дифференциал по реальным процентным ставкам (учитывают инфляцию) в сравнении с долларом или евро. На горизонте до конца года по-прежнему сохраняются шансы на спуск курса USD/RUB в сторону 70–72. Причем такой расклад может реализоваться, даже если нефть Brent откатится с текущих $74 до $65–70.

В фокусе

∙ Мечел-ап (+6,1%), Распадская (-4,7%). Угольщики выглядели сильнее рынка. Поддержку оказывает рост цен на сырье. По Мечелу сохраняется сдержанный взгляд. По Распадской положительные среднесрочные ожидания. Важным драйвером остается возможность выделения угольного бизнеса из структуры ЕВРАЗа.

∙ Qiwi (+3%). Каких-то важных корпоративных новостей не обнаружено. Рост целиком связан с покупками иностранцев. Подъем в бумагах на Мосбирже начался ровно с открытия торгов по Qiwi на Nasdaq. Сложно оценить ближайшие перспективы акций.

∙ Газпром (-3,14%). Потери в первый день после дивидендной отсечки оказались на 1% меньше, чем размер выплат. Пересидеть закрытие реестра в бумагах оказалось выгодно. Акции по-прежнему выглядят перспективно. Если внешний фон будет оставаться стабильным, то ждем достаточно быстрого закрытия гэпа с последующим подъемом выше 300 руб.

∙ ВТБ (-1,9%). Акции банка также потеряли меньше, чем размер дивидендов. Умеренно позитивный взгляд на горизонте до конца года. Область 4,5–4,7 коп. может выступать зоной поддержки.

∙ TCS Group (-3,4%). Падение происходит без новостей. Накануне мы отмечали, что на дневном графике начинают появляться признаки торможения тренда. Область 6900–7000 руб. выступила сильным препятствием. Ранее все локальные просадки и импульсы снижения постепенно выкупались и тренд продолжался. Сейчас нет такой уверенности. Речь не идет о неизбежности падения, но о новых максимумах пока говорить не приходится.

∙ Лензолото-ао (-4,4%), Лензолото-ап (-4,6%). Закономерное снижение бумаг с самый высокой годовой дивидендной доходностью продолжается. Причин для роста обыкновенных акций кроме локальных спекулятивных факторов по-прежнему не видим. Среднесрочных и долгосрочных идей не наблюдаем.

∙ Сегодня с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях Россетей и ФСК ЕЭС.

∙ В четверг последний день для попадания в реестр акционеров под выплату дивидендов в привилегированных акциях Транснефти и ГАЗа.

∙ Сегодня Детский мир опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.

∙ Состоится заседание совета директоров РУСАЛа, созванное по инициативе Sual Partners. В повестке есть вопрос дивидендов. Даже если будет дана рекомендация по выплатам, то нет гарантий, что их утвердят на общем собрании акционеров.

∙ На четверг Московская биржа назначила старт торгов депозитарными расписками United Medical Group.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 1,2% и находится в районе $73,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия среды.