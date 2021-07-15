Цены на нефть в среду снижались из-за сообщений о ходе переговоров между Саудовской Аравией и ОАЭ по сделке ОПЕК+. Также давление оказывала тревожная отраслевая статистика от Минэнерго США.

В среду в СМИ появились новости о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ пришли к компромиссу по спорным вопросам в отношении сделки ОПЕК+. Сделку планируется продлить до конца 2022 г., но базовый уровень, от которого отсчитывается сокращение добычи для ОАЭ, будет повышен с 3,2 до 3,65 млн б/с.

Фактически это означает опережающий рост добычи в ОАЭ с мая по декабрь 2022 г. примерно на 0,45 млн б/с. В 2021 г. ОПЕК+ может увеличить добычу на 2 млн б/с с августа по декабрь, как и обсуждалось ранее.

Чуть позже ОАЭ выпустили опровержение, в котором подчеркнули, что «соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто», и обсуждения продолжаются. Такая формулировка может означать, что не все ключевые участники сделки выразили свое согласие с предложенным планом. Кроме того, формально для ратификации соглашения необходимо провести внеочередную встречу всех членов ОПЕК+, дата которой еще не объявлена.

Это значит, что неопределенность в вопросе пока сохраняется, хотя базовый сценарий уже очерчен. Ключевые риски в том, что вслед за ОАЭ потребуют пересмотра своих квот другие члены альянса, что чревато более агрессивным увеличением добычи.

Отраслевая статистика от EIA вчера имела смешанный характер. Запасы нефти в США упали восьмую неделю подряд, но запасы бензина и дистиллятов выросли, несмотря на сокращение загрузки НПЗ с 92,2% до 91,8%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились и на прошлой неделе составили 19,3 млн баррелей (-2,2 млн).

Кроме того, продолжает расти добыча, которая по итогам прошлой недели составила уже 11,4 млн б/с. Если такой уровень окажется стабильным, то прогнозы по американской добыче в 2021 и 2022 гг. будут пересмотрены в сторону роста. Американский сорт WTI в среду отреагировал на данные опережающим снижением, в результате чего спред между Brent и WTI расширился с $1,2 до $1,6 за баррель.

В то же время для американской добычи в III квартале существует сезонный риск из-за ураганов в Мексиканском заливе, так что прогноз EIA в 11,17 млн б/с пока не выглядит заниженным.

Фьючерсы на Brent в среду упали ниже $75 за баррель, отыгрывая перспективы роста добычи в ОПЕК+ и сигналы об ослаблении спроса в США. Сегодня с утра котировки теряют еще около 1%. Сентимент ухудшился, что может привести к более глубокой коррекции с потенциалом в районе $70–72 за баррель.

Среди других новостей следует отметить переговоры по ядерной сделке между США и Ираном. Судя по всему, пауза в них продлится до середины августа, пока новый президент Ирана официально не вступит в должность. Новый глава Исламской республики придерживается жесткой дипломатической линии в отношениях с США, потому переговоры могут оказаться непростыми. Для цен на нефть это плюс, поскольку без успешных переговоров санкции в отношении иранского нефтегазового сектора останутся в силе, сдерживая около 1 млн б/с иранской добычи.

Объем нефтепереработки в Китае по итогам июня вырос на 5,1% г/г до 14,8 млн б/с. Китайские НПЗ постепенно восстанавливают работу после сезона техобслуживания. Рост переработки в Китае указывает на перспективы более сильного спроса, однако этот фактор имеет сезонный характер, поэтому был ожидаем. Общие перерабатывающие мощности Китая в I половине 2021 г. составили 15,13 млн б/с.



